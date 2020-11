KO zwraca się m.in. do prezydenta o intwerwencję ws. opublikowania noweli tzw ustawy covidowej

KO zwróciła się do prezydenta i marszałek Sejmu o interwencję u premiera, by jak najszybciej opublikowana została nowela tzw ustawy covidowej wprowadzająca m.in. dodatki dla pracowników służby zdrowia. To legalnie uchwalona ustawa, która powinna być niezwłoczne opublikowana - podkreślił Cezary Tomczyk.