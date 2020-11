"Żaden z moich synów nie będzie po mnie prezydentem, ani jeden z nich" - oświadczył Łukaszenka w wywiadzie dla mediów z Rosji, Ukrainy, Mołdawii i Kazachstanu. Nawiązując do zapowiadanej przez siebie reformy konstytucji Białorusi, zapowiedział także: "Nie będę prezydentem na pięć lat, jeśli wziąć pod uwagę konstrukcję, którą usiłuję zbudować".

Pytany o możliwość "tranzytu władzy", czyli oddania sterów rządów wybranemu przez siebie następcy, Łukaszenka oświadczył, że "nie będzie żadnych następców", a "będzie ten, kogo wybierze naród". Przekonywał także: "Obiecałem, że będzie tak, jak postanowi naród białoruski". Zarazem Łukaszenka wykluczył swoje ustąpienie przed terminem, obiecując, że "nie zrezygnuje nagle z kompetencji prezydenta".

W innym fragmencie wywiadu, wyemitowanym przez rosyjski Kanał 1., Łukaszenka powiedział, że opozycja przeciwko niemu "nie potrzebuje prawomocnych wyborów, powtórnych wyborów". Dąży ona - oświadczył - do "obalenia ustroju państwowego Białorusi, do tego, by uczyniła ona zwrot, do uczynienia z Białorusi prowincji Polski".

Zarzucił liderce opozycji Swiatłanie Cichanouskiej, że czyni wszystko, by zaszkodzić Białorusi. Wykluczył rozmowy ze swą konkurentką w sierpniowych wyborach prezydenckich. "O czym mam z nią rozmawiać? I co, mam jechać do niej na Litwę?" - pytał.

Z kolei bez Rosji - przyznał - Białorusi będzie "bardzo trudno". Rosja jest niezastąpiona w sferze gospodarki, kwestiach wojskowych, politycznych i dyplomatycznych - ocenił.

Alaksandr Łukaszenka ma trzech synów, z których dwaj są dorośli. Najmłodszy, Mikałaj, ma 16 lat.