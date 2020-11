Spula w Radiu Zet pytany na kogo głosował w wyborach na prezydenta USA, odpowiedział, że jest neutralny. Choć, jak dodał, Kongres Polonii Amerykańskiej ma dobre stosunki z obecnym prezydentem, kandydatem Republikanów Donaldem Trumpem. "Naturalne jest, że się faworyzuje pana Trumpa" - dodał.

Pytany, na ile głosy Polonii mogą przesądzić o zwycięstwie jednego lub drugiego kandydata, odparł, że choć w USA jest 10 mln Polaków, to nie jest w stanie ocenić, ilu z nich głosuje. Jak dodał, ważne jest, aby Polonia głosowała, aby pokazać swoją siłę.

"Jak człowiek nie głosuje, to legislatorzy o tym wiedzą. Oni nie wiedzą na kogo się głosuje, ale wiedzą w statystykach, że jest lista, kto głosował, a kto nie głosował, a jak się głosuje, to jest więcej wpływu, więcej siły" - podkreślił Spula.

Ocenił też, że Polacy w USA "w każdą stronę", choć później dodał, że polscy Amerykanie są bardziej konserwatywni.

"Jak się pani mnie pytała, na kogo ja bym głosował, kogo ja bym faworyzował, to ja głosuje na najlepszą osobę, która jest najznaczniejsza, czy to jest Demokrata czy Republikanin i tak się głosuje" - powiedział Spula. "Osobiście, że miałem tyle spotkań z panem Trumpem, to jestem za panem Trumpem" - dodał.

Dopytywany, kto wygra, odparł: "Mamy nadzieję, że Donald Trump".

Działacz polonijny podkreślił, że obecny prezydent zrobił wiele dla Polski; w tym kontekście wymienił m.in. zniesienie wiz.

Spula zapytany, czy z punktu widzenia interesów Polonii amerykańskiej byłoby lepiej, gdyby wygrał Donald Trump, odpowiedział: "patrząc na pana prezydenta Trumpa, ja myślę, że relacje będą nawet lepsze jak były". "Prezydent Trump ma szacunek dla Polski i dla Polaków i to widać" - podkreślił.

Przyznał, że wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu mają duże znaczenie dla lokalnej Polonii, ale także dla Polski.

Dopytywany, czemu nie chce dać szansy Joe Bidenowi, który zabiegał o głosy Polaków w USA, odpowiedział, że daje szacunek dla prezydenta za to, że zniósł wizy czy zwiększył obecność wojsk amerykańskich w Polsce. "To dzięki panu Trumpowi" - podkreślił Spula. Jak dodał, mimo zapowiedzi Bidena, nie stało się to za prezydentury Baracka Obamy, u którego był on wiceprezydentem.

Zapowiedział jednocześnie, że jeśli wygra Biden, to Kongres Polonii Amerykańskiej będzie z nim współpracował.

Wybory prezydenckie w USA odbyły się we wtorek, obecnie trwa liczenie oddanych głosów.