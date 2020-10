"W związku z narastającą falą agresji informuję, że nie przebywam w mieszkaniu przy ul. Książąt Mazowieckich w Warszawie - ani ja, ani nikt z mojej rodziny. Nie będę tam także przebywała w najbliższym czasie. Furia aborcjonistów pokazuje, że nie mają żadnych argumentów, dlatego posługują się terrorem. Każde poczęte dziecko ma prawo do życia. KON-STY-TU-CJA!" - napisała w środę na swoim profilu na Facebooku Kaja Urszula Godek.

We wtorek aktywistka pro-life poinformowała na FB, że złożyła na policji "zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oraz wniosek o ochronę osobistą w trybie pomocy dla świadka i pokrzywdzonego". Opublikowała również zdjęcia z okolic swojego osiedla, pokazujące takie napisy jak "Godek zabija kobiety" oraz wulgarne wyzwiska pod jej adresem.

W zeszłym tygodniu, gdy Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok ws. aborcji embriopatologicznej, zgromadzeni przed Trybunałem działacze pro-life bili brawa i krzyczeli: "Dziękujemy" oraz "Polska staje po stronie życia". Część z nich podeszła wtedy do obecnej tam Kai Godek, wzięła ją na ręce i zaczęła podrzucać.

"Mamy potwierdzenie tego, że selekcja i zabijanie dzieci podejrzanych o wady genetyczne lub chorobę jest niezgodne z polską konstytucją" - mówiła później dziennikarzom Godek. Jak stwierdziła, "uznano prawo do życia, bo to prawo do życia jest i wynika z prawa naturalnego". Dodała, że teraz "to prawo uznano w stosunku do dzieci, które do tej pory były uważane za gorsze".

Godek podziękowała wszystkim, którzy podpisywali się i zbierali podpisy w tej sprawie. "Dzisiaj Polska jest przykładem dla Europy, jest przykładem dla świata. Nie tkwimy w konieczności dziejowej, która by nakazywała marsz w lewo i stopniowe zwiększanie dostępności mordowania ludzi. Nie tkwimy w takim determinizmie. Jest możliwa ochrona życia, jest możliwe regularne działanie pro-life, które przynosi efekty" - powiedziała inicjatorka projektu "Zatrzymaj Aborcję" i fundatorka Fundacji "Życie i Rodzina".

We wtorek Warszawski Strajk Kobiet opublikował na jednym z portali społecznościowych nie tylko jej adres i numery telefonów. Podano też dane osobowe m.in. do sędzi Trybunału Konstytucyjnego Krystyny Pawłowicz, posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego i prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Roberta Bąkiewicza.

Robert Bąkiewicz w rozmowie z PAP zapowiedział we wtorek, że w środę złoży zawiadomienie o kierowaniu wobec niego gróźb karalnych, oraz ujawnieniu danych osobowych. W niedzielę Bąkiewicz był wśród osób broniących dostępu do kościoła św. Krzyża w Warszawie przed uczestnikami demonstracji, która tam się odbyła.

Wielotysięczne protesty przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego trwają od czwartku, gdy TK uznał za niezgodny z konstytucją przepis zezwalający - na mocy ustawy z 1993 r. - na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.