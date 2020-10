Pierwotnie konferencja miała się odbyć w czwartek po południu jednak ze względu na przedłużające się posiedzenie Sejmu, zdecydowano o zmianie terminu. "Ze względu na trwające prace parlamentarne i głosowania w Sejmie, konferencja prasowa dotycząca nowych zasad bezpieczeństwa odbędzie się w piątek o godz. 11.00" - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

W czwartek rano w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy, autorstwa PiS, dotyczącego walki z epidemią koronawirusa, który zakłada m.in. podwyższenie wynagrodzeń pracowników medycznych kierowanych przez wojewodów do walki z epidemią. O godz. 13.30 miały odbyć się głosowania nad projektem, jednak przerwa w obradach została przedłużona do godz. 14.30.

Premier Morawiecki jeszcze w środę poinformował na antenie Polsat News, że będzie rekomendował Rządowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego, aby od przyszłego tygodnia nauczanie w wyższych klasach szkół podstawowych odbywało się zdalnie lub w sposób hybrydowy. Nieoficjalne informacje mówią, że decyzja dotyczy klas 4-8, które prawdopodobnie przejdą całkowicie na nauczanie zdalne

.@RadioWNET : Od poniedziałku na 2 tyg. w szkołach zostanie wprowadzona nauka zdalna. Klasy 1-3 stacjonarnie.

Potwierdzone w źródłach rządowych. #KoronawirusWPolsce #edukacja #szkoły — RadioWnet (@RadioWNET) October 22, 2020

Szef rządu poinformował ponadto, że z uwagi na dużą liczbę powiatów czerwonych będzie także rekomendował, aby cała Polska od soboty była strefą czerwoną.

Müller w czwartek w TVP Info pytany o tę zapowiedź szefa rządu, odparł, że "ta decyzja właściwie po rekomendacji premiera jest praktycznie pewna". "Liczby, to o czym mówił pan premier, wskazują na to, że większość populacji kraju i tak znalazłaby się w czerwonej strefie, więc tutaj jesteśmy w takiej sytuacji, w której zgodnie z tymi planami, które omawialiśmy powinno się objąć całą Polskę czerwoną strefą, tak, aby faktycznie ograniczyć rozwój koronawirusa w innych miejscach kraju" - mówił rzecznik rządu.

Wczoraj pojawiła się także nieoficjalna informacja o tym, że rząd planuje zamknąć wszystkie restauracje i puby.

Wszystkie restauracje, bary i puby będą w Polsce zamknięte. Obostrzenie będzie obowiązywać od soboty lub poniedzialku. Jutro rzad podejmie decyzje w tej sprawie. Możliwe będzie zamawianie jedzenia na wynos lub z dostawa do domu. Wiadomość nieoficjalna. Więcej o 22 w @RadioWNET — Krzysztof Skowroński (@skowronskiwnet) October 22, 2020

Minister zdrowia Adam Niedzielski na portalu rp.pl mówił z kolei, że w przypadku szkół być może "będziemy dokonywali pewnego różnicowania pomiędzy miastami powyżej 250 tys. a miastami mniejszymi, gdzie w mniejszych miastach może dopuścimy naukę hybrydową". "Natomiast na pewno w tych miastach większych będziemy chcieli przejścia na (naukę) zdalną" - mówił.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi restrykcjami w strefie czerwonej liczba osób w placówkach handlowych uzależniona jest od wielkości sklepu: dla sklepów o powierzchni do 100 mkw. - 5 osób na kasę, a dla sklepów powyżej 100 m kw. powierzchni - 1 osoba na 15 m kw.

Ponadto, w strefie czerwonej obowiązuje zakaz organizacji imprez okolicznościowych m.in. wesel i konsolacji.

W liceach i technikach w strefie czerwonej nauka odbywa się w pełni zdalnie.

Jest prośba do seniorów, żeby grzecznie siedzieli w domach i zorganizowali sobie żywność. - Dziś pan premier ogłosi coś, co będzie przypominało usadzenie ludzi starszych w domach, 70 plus. Jest prośba, żeby grzecznie siedzieli w domach, zorganizowali sobie dostawy żywności. Jeżeli nie, to ośrodki pomocy społecznej pomogą – zapowiedział, główny doradca premiera ds. walki z koronawirusem prof. Andrzej Horban. Krajowy Konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych podkreśla, że ludzie starsi są szczególnie narażeni na ciężki przebieg choroby.