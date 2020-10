W czwartek w Republice Cypryjskiej (RC) odnotowano 188 nowych zakażeń, dzień wcześniej – 127. Rekordowy wynik padł jednak w sobotę, kiedy wykryto 202 przypadki.

W sumie w październiku zarejestrowano 1211 zakażeń, co stanowi jedną trzecią wszystkich przypadków odnotowanych w RC od wybuchu epidemii na początku marca. Ta ostatnia liczba wynosi obecnie 3154.

Według Konstantinosa Ciutisa, adiunkta wydziału chorób wewnętrznych oraz zapobiegania i kontroli zakażeń na Europejskim Uniwersytecie w Nikozji, także w najbliższych dniach liczba przypadków koronawirusa będzie trzycyfrowa.

„To krytyczny moment dla Cypru, ponieważ istnieją udokumentowane dowody na to, że wirus jest obecnie szeroko rozpowszechniony wśród społeczności lokalnej. Tylko mały odsetek zachorowań dotyczy osób przyjezdnych” – cytuje wypowiedź Ciutisa, który jest jednym z członków rządowego zespołu epidemiologicznego, anglojęzyczna gazeta "Cyprus Mail".

„Jest jeszcze za wcześnie, aby wyjaśnić zakres tej drugiej fali. Ale mogę powiedzieć, że jeszcze nie widzieliśmy pełnego zakresu jej klinicznych skutków” - dodał Ciutis.

Zwrócił uwagę, że najwięcej przypadków odnotowano w Limasol i Pafos, gdzie od piątku będzie obowiązywać między 23 i 5 rano godzina policyjna.

Także w tych dwóch miastach restauracje, kawiarnie i bary będą otwarte tylko do godz. 22.30, a dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia, takie jak lekcje piłki nożnej, tańca, pływania lub sztuk walki oraz zawody sportowe w tej samej kategorii – zawieszone. W całej RC zmniejszono również z 10 do sześciu liczbę osób, która może siedzieć wspólnie przy jednym stole.

Liczba osób spotykających się zarówno w domach prywatnych jak i w miejscach publicznych nie może przekraczać 10 osób. Maksymalna liczba miejsc siedzących w restauracjach wynosi 75 w pomieszczeniach, i 150 na zewnątrz. Odstęp między stolikami w pomieszczeniach wynosi 3 m kw., a na świeżym powietrzu - 2 m kw.

Wydarzenia sportowe odbywać się będą bez widzów, kina i teatry mogą działać, ale muszą ograniczyć pojemność do 50 proc. Wprowadzono też zakaz urządzania przyjęć koktajlowych na weselach i chrzcinach. Można jednak w dalszym ciągu organizować weselne kolacje, w których może uczestniczyć do 350 osób.

Restrykcje mają obowiązywać do 9 listopada.

Na alarm w lokalnej prasie bije też Amalia Hadżijanni, dyrektorka szpitalu w Famaguście na północy wyspy, do którego kierowane są przypadki koronawirusa wymagające hospitalizacji. Hadżijanni powiedziała dziennikarzom, że jej ośrodek potrzebuje więcej personelu medycznego i pielęgniarskiego.

„Nasi lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni podejmują nadludzkie wysiłki, aby zapewnić sprawny przebieg wszystkich operacji w szpitalu i odpowiednią opiekę nad wszystkimi pacjentami” – cytuje ją "Cyprus Mail".

Na całym terytorium Cypru, włączając w to 871 przypadków na Cyprze Północnym, odnotowano do tej pory 4025 zakażeń.

Z Nikozji Agnieszka Rakoczy (PAP)