"Czechy stoją obecnie w obliczu jednej z najtrudniejszych sytuacji w Europie. Liczba przypadków koronawirusa szybko rośnie. Kraj potrzebuje sprzętu medycznego do leczenia pacjentów w szpitalach. Nie zostawiamy naszych europejskich przyjaciół samych w tych trudnych czasach. Komisja Europejska mobilizuje materiały medyczne za pośrednictwem naszego mechanizmu ochrony ludności" - poinformowała w czwartek w nagraniu wideo von der Leyen.

Jak zaznaczyła właśnie zadzwoniła do premiera Babisza, aby mu powiedzieć, że KE szybko wysyła do jego kraju zestaw 30 respiratorów z rezerwy rescEU. Została ona utworzona wiosną, gdy wybuchła pandemia, by zgromadzić niezbędne materiały medyczne dla państw członkowskich.

"Jesteśmy w kontakcie z innymi krajami UE, by zmobilizować więcej respiratorów dla Republiki Czeskiej. Jesteśmy w tym razem" - oświadczyła von der Leyen.

Sytuacja w Czechach jest najtrudniejsza w całej Europie. Tamtejsze ministerstwo zdrowia poinformowało w czwartek, że w ciągu doby przybyło prawie 15 tys. nowych przypadków koronawirusa. Liczba aktualnie aktywnych przypadków SARS-CoV-2 przekracza 124 tys.

Do tej pory w Czechach zmarło 1739 osób z Covid-19, w tym 253 w tym tygodniu. Znacząco rośnie liczba hospitalizowanych - obecnie jest ich 4417, około czterech razy więcej niż na początku października.

KE podała, że unijne Centrum Koordynacji i Reagowania Kryzysowego jest w stałym kontakcie z władzami Czech, a w najbliższych dniach będzie w stanie udzielić większej pomocy za pośrednictwem unijnego mechanizmu ochrony ludności pochodzącej z państw członkowskich. Aby dać krajom unijnym czas na ocenę ich zdolności reagowania, KE zainicjowała rozmieszczenie unijnej rezerwy medycznej.

RescEU obejmuje różnego rodzaju sprzęt medyczny, taki jak maski ochronne czy respiratory medyczne używane na oddziałach intensywnej terapii. Rezerwa, która jest stale uzupełniana, jest przechowywana w kilku państwach członkowskich, które są odpowiedzialne za zakup sprzętu. Komisja Europejska pokrywa 100 proc. kosztów. Obecnie rescEU gości 6 krajów UE: Dania, Niemcy, Grecja, Węgry, Szwecja i Rumunia.

Strategiczne zdolności medyczne są częścią szerszej rezerwy rescEU, obejmującej też m.in. środki do gaszenia pożarów z powietrza. Rezerwa rescEU stanowi ostatnią deskę ratunku w unijnym mechanizmie ochrony ludności, który można aktywować w przypadku wszelkiego rodzaju zagrożeń naturalnych i spowodowanych przez człowieka.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)