Jak ustaliła PAP, w przesłuchaniu bierze udział prokurator z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Przesłuchanie Giertycha odbywa się na oddziale neurochirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, gdzie po pobycie w szpitalu w Otwocku trafił zatrzymany.

Jak poinformowała w komunikacie poznańska prokuratura regionalna, zatrzymani przez CBA biznesmen Ryszard K., adwokat Roman Giertych i inne osoby usłyszały zarzuty dot. przywłaszczenia i wyprowadzenia w latach 2010-2014 ze spółki deweloperskiej kwoty ok. 92 mln zł.

Przesłuchanie Giertycha rozpoczęło się w piątek ok. godz. 16. Po godzinie jego adwokat poinformował PAP, że przesłuchanie wciąż trwa.

Roman Giertych zatrzymany w czwartek przez agentów CBA zemdlał podczas przeszukania jego willi w Józefowie. Po tym, jak zasłabł, został wyniesiony nieprzytomny z domu do karetki na noszach. Trafił najpierw do szpitala w Otwocku, a późnym wieczorem został przewieziony do szpitala w Warszawie.