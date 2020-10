W przeddzień, tj. w niedzielę, w Meksyku informowano o potwierdzeniu obecności koronawirusa u 3175 nowych osób i 139 przypadkach śmiertelnych.

Dane z poniedziałku i niedzieli odnoszą się jednak do weekendu, gdy placówki służby zdrowia są częściowo zamknięte - podkreślają eksperci. Co więcej, jak zastrzega ministerstwo zdrowia, rzeczywista liczba zakażonych i zmarłych może być w Meksyku wyższa, bo nie wszyscy chorzy zgłaszają się do przychodni i szpitali, a w kraju przeprowadza się niewiele testów w porównaniu z innymi krajami.

Dane opublikowane w sobotę pokrywały się ze średnim dobowym przyrostem zakażeń, który w ubiegłym tygodniu wynosił 5 tys. Jak podało ministerstwo zdrowia Meksyku liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem wzrosła od piątku do soboty o 4577, a zmarło 135 pacjentów.

Pod względem liczby ofiar śmiertelnych Covid-19 Meksyk jest czwartym najbardziej dotkniętym krajem świata, po USA, Brazylii i Indiach. (PAP)