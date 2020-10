Wcześniej w związku z sytuacją epidemiczną zebrał się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Obrady pod przewodnictwem premiera odbyły się częściowo zdalnie.

Godziny dla seniorów od 15 października

Podczas konferencji premier mówił, że najważniejszym wyzwaniem jest teraz ochrona seniorów.

- Osoby powyżej 60., 65., a w szczególności już powyżej 70. roku życia są najbardziej narażone na utratę życia lub ogromny uszczerbek na zdrowiu - alarmował Morawiecki. - Bardzo gorąco apelujemy o to, aby osoby starsze pozostawały w domach. Jednocześnie podjęliśmy decyzję, że wprowadzamy godziny dla seniorów tak jak to było wiosną: od 10 do 12 w sklepach spożywczych, aptekach i drogeriach.

Godziny dla seniorów będą obowiązywały od czwartku 15 października.

- Podjęliśmy też decyzję o przekazaniu 38 mln zł dla domów pomocy społecznej - dodał premier.

Co ze szkołami?

Przed posiedzeniem Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego spekulowano, że decyzje będą dotyczyły funkcjonowania szkół. Żadnych zmian jednak - przynajmniej na razie - nie będzie.

- 98 proc. szkół funkcjonuje dziś w trybie normalnym. Ta strategia na razie zdaje egzamin. Dziś nie widzimy konieczności, aby wprowadzać obowiązek nauki w trybie zdalnym - powiedział premier. - Po długiej dyskusji z epidemiologami uważamy, że utrzymanie obecnego stanu w systemie edukacji jest właściwe.

Drugiego zamknięcia gospodarki nie będzie

Premier, mówiąc o strategii rządu na walkę z wirusem, zapowiedział m.in. „utrzymanie gospodarki w możliwie dużym reżimie sanitarnym, ale na obrotach normalnych”.

- Dążymy do tego, żeby nasza strategia nie prowadziła do zamknięcia gospodarki, tak jak to miało miejsce w marcu i kwietniu – mówił Morawiecki. - Branże, które w największym stopniu wiążą się z kontaktowaniem ludzi między sobą - tak jak w ostatnich kilku miesiącach miały ograniczenia, tak i będą miały ograniczenia w kolejnych miesiącach. Jednak chcemy aby mogły funkcjonować pozostałe zakłady przemysłowe, firmy, przedsiębiorstwa handlowe, usługowe.