Minister podkreśliła, że uczniowie z SARS-CoV-2 stanowią 0,021 procent wszystkich, a nauczyciele - 0,047 proc.

Pozytywny wynik testu stwierdzono też u 116 pracowników szkolnego personelu niedydaktycznego.

Przypadki wirusa wykryto w około 900 szkołach w kraju.

Szefowa resortu zaznaczyła po naradzie z udziałem przedstawicieli doradzającego rządowi komitetu naukowo-technicznego i Instytutu Służby Zdrowia, że sytuacja w szkołach trzy tygodnie po ich otwarciu jest pod kontrolą, a przypadki są "sporadyczne". Jak dodała, do zakażeń dochodzi głównie poza placówkami oświatowymi.

"Wszyscy są przekonani co do tego, że potrzebna jest znacznie większa ostrożność w fazach poprzedzających wejście do szkoły i po wyjściu z niej" - oświadczyła minister Azzolina referując naradę.