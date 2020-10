"Zwrócimy się do parlamentu o przedłużenie stanu wyjątkowego do 31 stycznia" - powiedział szef rządu podczas wizyty w gimnazjum koło Caserty na południu Włoch. Obecnie obowiązuje on do 15 października.

Włochy były pierwszym krajem w Europie, który wprowadził ten stan nadzwyczajny w związku z koronawirusem; początkowo na sześć miesięcy.

Nastąpiło to już 31 stycznia, kiedy potwierdzono dwa pierwsze przypadki zakażenia u chińskich turystów, przybyłych do Rzymu z miasta Wuhan, epicentrum epidemii.

Dotychczasowy bilans epidemii we Włoszech to ponad 314 tys. zakażeń i 35 tys. zgonów. Obecnie notuje się dziennie od 1500 do prawie 2000 nowych infekcji.