Nową umowę koalicyjną liderzy Zjednoczonej Prawicy - prezes PiS Jarosław Kaczyński, szef Porozumienia Jarosław Gowin oraz lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro - podpisali w sobotę.

Na antenie TVP Info Sobolewski podkreślił w poniedziałek, że w umowie mowa nie tylko o rekonstrukcji rządu, ale jest w niej też zobowiązanie do tego, żeby jesienią zgodnie z obietnicą ruszyć z nową ofensywą programową. Jak wyjaśnił, zgodnie z dokumentem Zjednoczona Prawica ma przystąpić do dalszej realizacji programu, z którym szła do wyborów w 2015 r. oraz w 2019 r.

"Przypomnę, że część z tych punktów programowych jest dopiero w fazie początkowej, więc mamy zamiar kontynuować - mówię tu np. o reformie sądownictwa. Natomiast jest też kilka spraw, które będziemy przedstawiać stopniowo, składając projekty ustaw do laski marszałkowskiej. O tym komunikować będziemy w ciągu dwóch, trzech, czterech tygodni" - powiedział.

Według wcześniejszych zapowiedzi polityków PiS wspomniana ofensywa programowa oprócz dokończenia reformy wymiaru sprawiedliwości zakłada także reformę mediów.