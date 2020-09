Politycy PiS w czwartek rano zapowiadali, że w czwartek lub w piątek zbierze się ścisłe kierownictwo PiS, by przeanalizować to, co działo się w ostatnich dniach.

Szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski mówił w Polsat News, że na spotkaniu mają być analizowane odpowiedzi lidera Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry na warunki otrzymane od PiS dotyczące dalszego trwania koalicji.

Według nieoficjalnych informacji PAP, początek spotkania planowany jest na godz. 17.

W środę wieczorem w Warszawie doszło do kolejnego spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z szefem SP ws. dalszych losów Zjednoczonej Prawicy.

Po zakończeniu spotkania źródło PAP zbliżone do rządu przekazało, że w efekcie negocjacji "Jarosław Kaczyński ma wejść do rządu, będzie uczestniczył w jego posiedzeniach; zostanie szefem komitetu ds. bezpieczeństwa i będzie nadzorował ministerstwo sprawiedliwości, MON oraz MSWiA".

Informację tę potwierdził w czwartek rano szef klubu PiS Ryszard Terlecki, który przyznał, że wszystko wskazuje na to, że Kaczyński będzie w rządzie, jako wicepremier.

"Skład rządu zostanie ogłoszony oczywiście w odpowiednim trybie. Dziś albo jutro spotka się jeszcze kierownictwo partii i zatwierdzi ostatecznie kształt koalicji, a wtedy zostanie już tylko jeden krok do skonstruowania rządu po rekonstrukcji" - mówił Terlecki dziennikarzom w Sejmie.