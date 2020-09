Główny Urząd Statystyczny w środę podał, że stopa bezrobocia w sierpniu 2020 r. wyniosła 6,1 proc. Wcześniej również Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacowało, że stopa bezrobocia w sierpniu nie zmieniła się wobec lipca i wyniosła 6,1 proc.

"Warto zauważyć, że taki sam poziom bezrobocia odnotowano również w czerwcu. Najnowsze dane GUS to dobry sygnał, który oznacza, że trend wzrostu bezrobocia, który notowaliśmy od kwietnia, został zatrzymany. To również dowód na to, że tarcza antykryzysowa zadziałała, a zdecydowane kroki podjęte przez rząd uratowały nas przed lawinowym wzrostem bezrobocia" - ocenia szefowa MRPiPS Marlena Maląg.

Zdaniem minister, "sytuacja na rynku pracy uspokoiła się".

"Stopa bezrobocia od czerwca znajduje się na tym samym poziomie, za to notujemy niewielkie wahania jeśli chodzi o liczbę bezrobotnych. W sierpniu osób bezrobotnych było o półtora tysiąca mniej niż w lipcu, ale też o półtora tysiąca więcej niż w czerwcu. Warto jednak zauważyć, że sierpień jest pierwszym miesiącem, od wybuchu pandemii, w którym odnotowano spadek liczby bezrobotnych. To dobra wiadomość" - skomentowała dla PAP minister pracy.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w sierpniu 1 mln 28 tys. osób, a w lipcu 1 mln 29,5 tys.(PAP)

autorka: Olga Zakolska