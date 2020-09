Sellin był pytany w środę w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, czy jeśli opozycja złoży wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, czy PiS go poprze.

"Wotum nieufności składa się wobec ministra i jego dorobku ministerialnego. My tutaj dużych zastrzeżeń do tego dorobku ministerialnego Zbigniewa Ziobry nie mamy. Przez pięć lat pracowaliśmy razem. Podjął się bardzo trudnego zadania reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce, reformy polskich sądów - zadania oczekiwanego przez zdecydowaną większość Polaków" - podkreślił wiceszef MKiDN.

Dopytywany, czy PiS zamierza bronić Ziobrę jako ministra powiedział: "Oczywiście, że tak. To jest minister, formalnie, cały czas jest to minister rządu Zjednoczonego Prawicy, minister rządu Mateusza Morawickiego. W tym obszarze nie ma między nami sporu". Podkreślił, że spór jest "z politykiem Zbigniewem Ziobro, liderem koalicyjnej partii, a nie z ministrem Zbigniewem Ziobro".

"Oczywiste jest, że jeśli taki wniosek opozycji zostanie złożony - o wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobro, ministra Zbigniewa Ziobro to będziemy go bronić" - powiedział Sellin. Pytany, czy Ziobro zostanie na swoim stanowisku - stwierdził, że nie wie. "To jest zupełnie inny temat niż zawarcia koalicji i porozumienia koalicyjnego o charakterze polityczny" - dodał.

Decyzję o złożeniu wniosku o wotum nieufności wobec szefa MS podjęła Koalicja Obywatelska. Według szefa klubu KO Borysa Budki, Ziobro zrujnował wymiar sprawiedliwości i prokuraturę.

Kryzys w Zjednoczonej Prawicy pojawił się po głosowaniu w Sejmie nad projektem noweli ustawy dotyczącej ochrony zwierząt. Mimo dyscypliny podczas głosowania przeciw niej opowiedziało się 38 posłów klubu PiS, w tym wszyscy posłowie Solidarnej Polski oraz dwóch posłów Porozumienia, a 15 posłów partii Jarosława Gowina wstrzymało się od głosu.

W poniedziałek odbyło się spotkanie kierownictwa PiS, a później tego dnia doszło także do rozmowy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z prezesem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobrą, który otrzymał propozycje dotyczące kształtu współpracy w obrębie koalicji. We wtorek Kaczyński spotkał się z prezesem Porozumienia Jarosławem Gowinem; w spotkaniu uczestniczył także premier Mateusz Morawiecki.

Kolejne spotkanie kierownictwa PiS ws. przyszłości Zjednoczonej Prawicy zaplanowane jest na środę. Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział, że w tym tygodniu możemy spodziewać się ogłoszenia decyzji co do kwestii funkcjonowania rządu i jego składu.(PAP)

autor: Szymon Zdziebłowski