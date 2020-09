Rossija 24 pokazała we wtorek przed południem kadry, na których widać sznur pojazdów używanych przez policję i gwardię narodową. Na innych ujęciach widać zgromadzonych przy pojazdach i wsiadających do nich funkcjonariuszy w maskach, kamizelkach ochronnych i kaskach. Stacja podała, że zdjęcia pochodzą z granicy Rosji i Białorusi. Rezerwa sił rosyjskich została stamtąd wycofana i funkcjonariusze wracają do miejsc dyslokacji - poinformowano.

O utworzeniu rezerwy sił porządkowych na prośbę Łukaszenki rosyjski prezydent informował 27 sierpnia. Zapowiadał, że siły te nie zostaną użyte, dopóki "siły ekstremistyczne" na Białorusi "nie przekroczą pewnych granic". Rosja nie wyjaśniła, jaką liczbę funkcjonariuszy przeznaczyła do tej rezerwy. Po spotkaniu prezydentów w Soczi w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że zadecydowali oni o wycofaniu tych sił.