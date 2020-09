Łącznie infekcję koronawirusową potwierdzono w Czechach u 32 413 osób, z których 20 800 już wyzdrowiało, a 448 zmarło. U większości zakażonych infekcja ma łagodny przebieg. W szpitalach przebywa obecnie 249 chorych, stan 64 z nich lekarze określają jako poważny.

Po raz pierwszy czterocyfrową liczbę nowych zakażeń odnotowano we wtorek. Było ich wtedy 1161, a następnego dnia tylko o jedno mniej. Liczba osób hospitalizowanych wzrosła w ciągu ubiegłego miesiąca ponad dwukrotnie, a chorych w stanie poważnym niemal czterokrotnie.

Jak zaznaczył minister zdrowia Adam Vojtiech, pogorszenia się sytuacji epidemicznej nie należy wiązać z powrotem uczniów do szkół, gdyż wśród nowo zakażonych tylko 7 proc. to dzieci w wieku do 15 lat. Z raportów krajowych (wojewódzkich) stacji sanitarno-epidemiologicznych wynika, że najwięcej infekcji - blisko jedną piątą łącznej ich liczby - wykryto u osób wieku od 25 do 34 lat. Podobny udział w nosicielstwie koronawirusa mają grupy wiekowe od 45 do 54 lat oraz od 35 do 44 lat.

Od czwartku obowiązuje noszenie maseczek wewnątrz budynków na terenie całego państwa. Już od początku września wymagano tego w pojazdach transportu publicznego, jak też przy wizytach w urzędach oraz w instytucjach opieki zdrowotnej i społecznej.