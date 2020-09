Rau spotkał się w środę w Karpaczu z byłą kandydatką białoruskiej opozycji na prezydenta Swiatłaną Cichanouską. Na briefingu prasowym zorganizowanym po zakończeniu spotkania podkreślił, że dyskusja wykazała pełną zgodność poglądów w kwestiach fundamentalnych wartości - wolności i demokracji, które są w tożsamości Polski, Białorusi i Europy.

Pytany o stanowisko Polski wobec kończącej się 5 listopada kadencji prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenki odparł, że precyzyjna odpowiedź na to pytanie będzie możliwa dopiero 5 listopada.

"To jest dynamiczny proces konsolidacji zarówno państw naszego regionu, państw bałtyckich, Grupy Wyszehradzkiej, ale także państw Unii Europejskiej, jako całości. Jest pełne zrozumienie wśród nas co do tego, że te wybory (prezydenckie na Białorusi z 9 sierpnia) nie były ani wolne, ani sprawiedliwe, ani transparentne" - mówił Rau. "To wszystko wskazuje, że będę mógł odpowiedzieć na pytanie bardzo precyzyjnie, ale 5 listopada" - dodał szef polskiej dyplomacji.(PAP)

