"Szczepionki, jak każdego roku, do aptek trafiają we wrześniu. Nie wcześniej. We wrześniu następuje aprowizacja hurtowni, aptek. Tych szczepionek nie zabrakło. Są one w trakcie dostaw, to normalna procedura, jaka co roku się odbywa. Naprawdę nie ma problemu ze szczepionkami. Na bieżąco są dostarczone" – zapewniał rzecznik MZ

Dodał, że w tym tygodniu na rynek trafi 200 tys., a na przykład w ostatnim tygodniu września kolejne 400 tys. Łącznie zagwarantowanych jest 1,8 mln dawek, a odnośnie kolejnych 200 tys. toczą się jeszcze rozmowy z firmami.

"200 tys. jest w ostatniej fazie uzgodnień. Negocjujemy kolejne poszerzenie zakupu" – powiedział

Zaznaczył, że dzięki tegorocznym zakupom szczepionek jest pewien margines bezpieczeństwa – nie powinno ich zabraknąć, biorąc pod uwagę, że w zeszłym sezonie grypowym zaszczepiło się 1,5 mln Polaków.

"Naszą rolą jest zapewnić szczepionki, ale nie chcielibyśmy utylizować tych szczepionek jak w ubiegłym roku, gdy trzeba było utylizować 100 tys. szczepionek" – dodał.