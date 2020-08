Jak przekazano, w Centrum Strategicznego Zarządzania ministerstwa obrony Chrenin "wysłuchał propozycji (...) w sprawie przeprowadzenia działań w ramach przygotowania bojowego".

"Szef resortu wyznaczył zadanie przeprowadzenia kompleksowych taktycznych ćwiczeń, podczas których wojska przećwiczą kwestie przygotowania i prowadzenia obrony na grodzieńskim taktycznym kierunku" - napisano.

Dzień wcześniej ministerstwo poinformowało, że Chrenin wydał rozkaz wzmocnienia grupy wojsk na kierunku grodzieńskim zestawami rakietowymi, samolotami bezzałogowymi, środkami obrony przeciwlotniczej i walki radioelektronicznej.

Obwód grodzieński graniczy od zachodu z Polską, a od północy z Litwą.

We wtorek białoruski prezydent Alaksandr Łukaszenka na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa kraju kazał ministerstwu obrony zwrócić szczególną uwagę na przemieszczanie się wojsk NATO na terytorium Polski i Litwy. „Powinniśmy śledzić kierunki ich (wojsk NATO - PAP) przemieszczania się oraz ich zamiary. Obecnie wszystkie ich zamiary widzimy. Nie niepokoi nas to, ale są poszczególne przypadki, zwłaszcza na kierunku grodzieńskim, które dają do myślenia” - oświadczył Łukaszenka.

arch.