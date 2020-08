Chiny: Kadencja wszystkich posłów w Hongkongu przedłużona o rok

Kadencja wszystkich posłów Rady Ustawodawczej Hongkongu została przedłużona co najmniej o rok – ogłosił we wtorek organ kierowniczy chińskiego parlamentu. Administracja Hongkongu przełożyła planowane na wrzesień wybory o rok, tłumacząc to pandemią Covid-19.