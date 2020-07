Petycja ws. opracowania i uchwalenia przepisów prawa określających wynagrodzenie żony lub męża prezydenta RP została wniesiona do Sejmu w marcu br.

"Jednym z widocznych objawów źle działającego Państwa Polskiego jest z jednej strony oczekiwanie, że małżonek Prezydenta RP stanie się osobą publiczną, a z drugiej - że będzie to realizować za własne pieniądze, bez wynagrodzenia i bez zabezpieczenia emerytalnego. Posłowie powinni - wreszcie - zrobić to, co już 30 lat temu należało uregulować, wyrażając w ten sposób szacunek i uznanie dla pracy jaką małżonek/a Prezydenta RP wykonuje dla dobra kraju" - brzmi uzasadnienie petycji.

Wiceszefowa sejmowej komisji ds. petycji poinformowała PAP, że posłowie rozpatrzą petycję ws. wynagrodzenia żony lub męża prezydenta na przełomie września i października. "Czekamy na opinię Biura Analiz Sejmowych. Jeżeli ta opinia się pojawi, to dołożymy wszelkich starań, żeby te prace rozpoczęły się jak najszybciej" - dodała poseł Anna Pieczarka.

Zgodnie z regulaminem Sejmu sposobem załatwienia petycji może być m.in. wniesienie przez komisję projektu ustawy lub uchwały bądź nieuwzględnienie przez komisję żądania będącego przedmiotem petycji.

Jako pierwszy o sprawie informował dziennik "Fakt".