Francja: Minister zdrowia: 400-500 ognisk Covid-19 w kraju, ale to nie druga fala

Minister zdrowia Francji Olivier Veran poinformował w poniedziałek, że w kraju istnieje obecnie od 400 do 500 ognisk Covid-19. Podkreślił jednak, że nie oznacza to pojawienia się we Francji drugiej fali epidemii koronawirusa.