Trzaskowski, który był kandydatem KO na prezydenta, nawiązując do liczby oddanych na niego głosów w wyborach podkreślił, że jest 10 mln ludzi dumnych z tego, co udało się osiągnąć przez ostatnie 30 lat w Polsce.

"Ludzi, którzy są dumnymi Polkami i Polakami, dumnymi Europejkami i Europejczykami, którzy chcą tolerancji, chcą gwarancji, że Polska będzie zmieniała się na lepsze, chcą, żeby praca była szanowana, żeby nikt nas nie dzielił, nie atakował, żeby nikt na nikogo nie podnosił ręki" - mówił Trzaskowski.

Jak zaznaczył, "idą trudne czasy i trzeba być razem, żeby bronić społeczeństwa obywatelskiego, samorządów, wolnych mediów, organizacji pozarządowych i niezależnych instytucji.

"Nie wolno nam składać broni, musimy to robić razem. Dlatego podejmuję się stworzenia ruchu obywatelskiego, dlatego że partie nie wystarczą, musimy robić to razem i wspólnie (...). Jeżeli nie chcecie się zapisać do partii politycznej, to chodźmy razem, stwórzmy ruch obywatelski, który razem z samorządami, z organizacjami pozarządowymi, razem z ośrodkami analitycznymi i razem z ludźmi dobrej woli będzie tworzyć podstawy do tego, żeby bronić społeczeństwa obywatelskiego i wszystkich niezależnych instytucji. Zróbmy to razem" - apelował Trzaskowski.

Zadeklarował, że jest gotów do rozmowy "z absolutnie każdym".

"Wszyscy się obudziliśmy przez ostatnie dwa miesiące, ta energia jest absolutnie niebywała, naszym wspólnym zadaniem jest to, żeby kontynuować budowę nowej solidarności, przede wszystkim podtrzymać w nas determinację, podtrzymać w nas wiarę i niebywałą energię" - podkreślił.

"Musimy stworzyć potęgę, musimy stworzyć prawdziwy ruch obywatelski, który pozwoli nam wygrywać kolejne wybory, pozwoli nam wszystkim tę energię, którą razem obudziliśmy podtrzymać na długie miesiące, abyśmy mogli wygrywać kolejne wybory" - dodał Trzaskowski.

"Zapewniam, że zrobię absolutnie wszystko, aby dalej mogli się spotykać, żebyśmy dalej mogli walczyć o to, żeby Polska mogła wyglądać zupełnie inaczej" - podkreślił prezydent stolicy.

Zwracał uwagę, że "10 milionów Polaków zagłosowało na Polskę tolerancyjną, europejską, na Polskę w której nie dzieli się ludzi na równych i równiejszych". "Gwarantuję wam, że zrobimy to razem" - zapewnił.

Trzaskowski wyraził "olbrzymie podziękowania dla wszystkich, którzy przez ostatnie dwa miesiące walczyli o polską demokrację". "Zrobiliśmy wszystko co można było zrobić, żeby wygrać te wybory" - powiedział kandydat KO na prezydenta.

Zebrani w Gdyni powitali go skandowaniem: "Dziękujemy".

Chcę wam obiecać nową energię, nową Platformę, nową Solidarność, w której każdy znajdzie miejsce - zapowiedział w Gdyni przewodniczący PO Borys Budka. To nie jest koniec, to jest początek nowej drogi - zapewnił.

Podczas oficjalnego zakończenia kampanii kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafała Trzaskowskiego szef PO podkreślał w Gdyni, że "to nie jest koniec, to jest początek nowej drogi".

"Przez ostatni czas Polska, Europa, świat były świadkami pandemii, były świadkami bardzo ciężkich często scen, ale potrafiliśmy wszystko przezwyciężać właśnie dlatego, że jesteśmy ludźmi solidarnymi, że potrafimy wówczas, kiedy jest to potrzebne, podać dłoń drugiemu człowiekowi i ta kampania stanie się właśnie takim symbolem, symbolem tego, że musimy podawać rękę drugiej osobie - bez względu na to po której stronie sceny politycznej stoi, bez względu na to, jakie wartości reprezentuje, ale wszyscy jesteśmy po jasnej stronie mocy i to nas powinno zawsze wyróżniać" - mówił.

Budka przypomniał, że 20 lat rodziła się pierwsza Platforma Obywatelska dzięki takiej energii, którą widać było w całej Polsce dzięki obywatelom i Rafałowi Trzaskowskiemu. "Nowa Platforma i nowa energia będzie możliwa, tylko jeśli nadal będziemy wspólnie. Dziś potrzeba czegoś więcej, potrzeba nowej Solidarności, ale potrzeba również tego wielkiego wsparcia obywatelskiego i w tym miejscu, w kolebce +Solidarności+, w kolebce Platformy Obywatelskiej, chcę wam to obiecać, chcę wam obiecać nową energię, nową Platformę, nową Solidarność, w której każdy znajdzie miejsce" - zapowiedział.

"To coś więcej aniżeli tylko partie polityczne. To więcej aniżeli tylko samorządowcy. To coś więcej, bo to jest prawdziwa obywatelska wspólnota, w której miejsce znajdą wszyscy, a której symbolem jest właśnie Rafał Trzaskowski" - mówił Budka.