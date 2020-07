O ile w pierwszej turze różnica była widoczna, o tyle druga tura przynosi wyniki pokazujące, że kandydaci idą "łeb w łeb". Wyniki podane o godzinie 21 z całą pewnością będą się zmieniać, a różnica będzie oscylować wokół 1-2 proc. Być może bliższe stanowi faktycznemu dane poznamy ok. północy, a może dopiero rano. A może znacznie później - bo i taki scenariusz jest możliwy.

W wyborach prezydenta RP według stanu na godz. 17 liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach wyniosła 29 mln 359 tys. 152 osoby. Wydano karty do głosowania 15 mln 295 tys. 512 osobom uprawnionym, co stanowi 52,1 proc. w stosunku do liczby uprawnionych do udziału w tych wyborach" - poinformował przewodniczący PKW.

Frekwencja grafika / Dziennik Gazeta Prawna

Frekwencja grafika / Dziennik Gazeta Prawna

Kalendarium wyborcze / Dziennik Gazeta Prawna

Pierwsza tura wyborów prezydenckich – jak głosowali Polacy?

28 czerwca w wyborach prezydenckich wyborcy w wieku 18-29 lat najchętniej głosowali na Rafała Trzaskowskiego - poparło go 23,8 proc. przedstawicieli tej grupy.

Osoby w wieku 30-39 lat najczęściej głosowały na Andrzeja Dudę. Poparło go 33,5 proc. przedstawicieli tej grupy wiekowej. 30,2 proc. - głosowało na Trzaskowskiego. W grupie 40-49 lat na Andrzeja Dudę głos oddało 37,9 proc. wyborców, na Rafała Trzaskowskiego - 34,9 proc. Wśród osób w wieku 50-59 lat również zwyciężył Duda, zdobywając 51,6 proc. głosów. Trzaskowski otrzymał 30,9 proc. W najstarszej grupie wiekowej, 60 i więcej lat, na Dudę zagłosowało 58,7 proc. wyborców, a na Trzaskowskiego 31,3 procent.

Niedzielne głosowanie było wyjątkowe z uwagi na reżimy sanitarne wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa. Do lokali wyborczych udaliśmy się zaopatrzeni w maseczki i własne długopisy, aby oddać głos na jednego z jedenastu kandydatów.