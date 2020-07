Ministerstwo zdrowia przygotowało rozwiązanie, które przewiduje, że w lokalu wyborczym w celu ograniczenia ryzyka zakażenia zapewniona była obsługa w pierwszej kolejności osób powyżej 60. roku życia, kobiet w ciąży, osób z dzieckiem do lat 3 i osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.

Zapytany o ocenę bezpieczeństwa osób starszych w lokalach wyborczych Stanisław Szwed wskazał na to rozwiązanie i stwierdził, że ono pozytywnie wpłynie na poziom bezpieczeństwa. Jak jednocześnie podkreślił, głosujący byli bezpieczni także w pierwszej turze wyborów w związku z zachowywanymi wymogami w komisjach. W tym kontekście wskazywał na obowiązek noszenia maseczek ochronnych oraz korzystania z płynu do dezynfekcji zarówno przez głosujących, jak i członków komisji.

Szwed powiedział również, że zachowanie pierwszeństwa osób starszych to dobre rozwiązanie. "Najważniejsze, żeby każdy miał możliwość bezpiecznego oddania głosu" - podkreślił.

Wiceminister nawiązał też do wypowiedzi ministra Szumowskiego, który stwierdził w poniedziałek, że bezpieczniejsze jest pójście na wybory niż wyjście do sklepu. Szumowski tłumaczył wtedy, że w sklepach na ogół nie przestrzega się zasad dystansu oraz nakazu noszenia maseczek, w przeciwieństwie do lokali wyborczych, gdzie te wymogi są "rygorystycznie przestrzegane". Szwed zgodził się z tym stwierdzeniem i podkreślił, że "wszyscy, również seniorzy, spokojnie mogą iść głosować".

Przypomniał również o wzięciu ze sobą własnego długopisu i maseczki, co także zwiększy bezpieczeństwo.

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 12 lipca. Zmierzą się w niej urzędujący prezydent Andrzej Duda i kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski.