Do zatrzymania doszło jeszcze zanim jednostka wyruszyła w rejs z okolic miejscowości Narlidere pod Izmirem na zachodzie Turcji. Zatrzymano ośmiu domniemanych przemytników ludzi. Wśród przewożonych migrantów było 46 kobiet i 59 dzieci.

Pasażerowie pochodzili z Afganistanu, Bangladeszu, Syrii, Somalii i Iranu.

Do interwencji doszło w czasie, kiedy wciąż trwają poszukiwania wraku łodzi, która 27 czerwca zatonęła na jeziorze Wan we wschodniej Turcji przy granicy z Iranem. Na jej pokładzie było ok. 60 migrantów. W sprawie zatrzymano pięciu przemytników. (PAP)