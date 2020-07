Jak przypomniała spółka, przed I turą wyborów prezydenckich pracownicy Poczty Polskiej doręczyli 174 tys. pakietów wyborczych. Obecnie liczba wyborców, którzy zdecydowali się na głosowanie korespondencyjne wzrosła. Dodatkowo pocztowcy obsługują osoby przebywające na kwarantannie, izolacji lub izolacji domowej. W przypadku tej grupy obowiązują specjalne zasady, karty do głosowania otrzymają najpóźniej dwa dni przed wyborami, czyli 10 lipca - podała Poczta.

Wskazała, że doręczaniem pakietów zajmują się dwuosobowe zespoły pocztowców. Pakiety doręczane są do skrzynek lub „do drzwi lokalu”, jeśli taka dyspozycja znajduje się na kopercie. W przypadku, jeśli zespół pocztowców nie mógł doręczyć pakietu i pozostawił awizo, wyborca ma 1 dzień na odbiór przesyłki wyborczej oczekującej we wskazanej placówce pocztowej.

Osoby niepełnosprawne oraz przebywające na kwarantannie mają możliwość oddania listonoszowi pakietu już po oddaniu głosu. Jeżeli wyborca chce tak postąpić, musi uprzedzić listonosza, który przed drzwiami postawi mobilną skrzynkę nadawczą i zaczeka nie dłużej niż 10 minut na wrzucenie do skrzynki koperty zwrotnej.

Pakiety wyborcze są nadawane przez urzędy gmin wyłącznie jako przesyłki polecone. Oznaczone są specjalnym nadrukiem „Przesyłka Wyborcza”. W kopercie znajduje się karta do głosowania, instrukcja głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz koperta zwrotna z oznaczeniem „PRZESYŁKA WYBORCZA” i informacją o zwolnieniu z opłaty pocztowej, a także koperta na kartę do głosowania z oznaczeniem „KOPERTA NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA”. Po oddaniu głosu i wypełnieniu oświadczenia należy zakleić kopertę i wrzucić ją do tzw. czerwonej skrzynki pocztowej najpóźniej do 10 lipca, czyli najbliższego piątku - czytamy w komunikacie.

Poczta poinformowała ponadto o podejmowanych działaniach na rzecz bezpieczeństwa klientów i pracowników, także podczas obsługi wyborów korespondencyjnych. "Wszyscy pracownicy na bieżąco otrzymują jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne oraz środki antybakteryjne. Dodatkowo ci, którzy w ramach obsługi wyborów prezydenckich roznoszą pakiety do osób przebywających na kwarantannie, wyposażeni są w maseczki FFP2, przyłbice, fartuchy oraz płyny do dezynfekcji" - czytamy.

"Działamy transparentnie, że na bieżąco informujemy o sytuacji pracowników. Jeśli zachodzi taka potrzeba, przekazujemy także informacje lokalnym społecznościom" - powiedział, cytowany w komunikacie wiceprezes Poczty Polskiej Andrzej Bodziony. "Nadal apelujemy do wszystkich, by zachowywać bezpieczny dystans i przestrzegać wszystkich rygorów sanitarnych. Klienci korzystający z usług w naszych placówkach powinni zachować nie tylko bezpieczną odległość, ale także powinni mieć zasłonięte nos i usta" - podkreślił.

Spółka podała, że do tej pory zakupiła dla swoich pracowników blisko ponad 774 tys. sztuk żeli i płynów do dezynfekcji rąk, blisko 10 mln par rękawiczek jednorazowych, 940 tys. maseczek wielokrotnego użytku, 590 tys. sztuk maseczek jednorazowych oraz ponad 81 tys. sztuk przyłbic plastikowych.

Poczta Polska jest operatorem wyznaczonym, zatrudnia ponad 80 tys. pracowników, ma sieć ponad 7500 placówek, filii i agencji pocztowych. (PAP)