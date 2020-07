PKW w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej przypomina, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju, jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem - 28 czerwca 2020 r. - dotyczy również ponownego głosowania 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). Zaznacza, że w ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu dokonanym przed głosowaniem 28 czerwca 2020 r.

Komisja podkreśla, że wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogli zgłosić ten zamiar w ponownym głosowaniu do 30 czerwca 2020 r.

"Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego" - przypomina Komisja.

Zaznacza, że wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju, jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r i nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. "Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców" - wskazuje PKW.

Jak przypomina PKW, osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

"Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania" - podkreśla PKW.

12 lipca w drugiej turze wyborów prezydenckich kandydat KO Rafał Trzaskowski zmierzy się ze wspieranym przez Zjednoczoną Prawicę urzędującym prezydentem Andrzejem Dudą. Na Trzaskowskiego głosowało w pierwszej turze wyborów 30,46 proc. Polaków, na Dudę - 43,5 proc.