Premier przekonywał, że głosujący w II turze wyborów prezydenckich mogą wybrać między "planem Dudy, planem inwestycyjnym", a "planem rewolucji obyczajowych i planem chaosu". Morawiecki krytykował też rządy PO-PSL z lat 2007-2015, szczególnie za reakcję po kryzysie ekonomicznym.

"Dziś tak ważna jest mobilizacja i zrozumienie, że tu chodzi o model rozwoju Polski, taki, który ma stworzyć z Polski kraj nowoczesny, bliski ludziom, dostatni" - zaznaczył szef rządu. Przekonywał, że wybory prezydenckie to nie tylko wybory na szczeblu centralnym, ale również lokalnym.

"Nie wierzcie dziś w te różne przebrania, które się pojawiają, bo to jest tylko po to, żeby zamydlić oczy. Każdy niech popatrzy na to, jak wyglądała rzeczywistość 5 i 10 lat temu i czy chcemy takich rewolucji światopoglądowych, czy chcemy się normalnie rozwijać. Jak chcemy się normalnie rozwijać, to receptą na to jest zwycięstwo pana prezydenta Andrzeja Dudy" - przekonywał Morawiecki.

Premier symbolicznie przekazał samorządowcom promesy na dotacje z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Łącznie powiat łęczyński, miasto Łęczna oraz pięć okolicznych gmin otrzymają 10,4 mln zł na inwestycje, które mają pomóc lokalnym społecznościom w wychodzeniu z kryzysu spowodowanego przez epidemię koronawirusa.

Morawiecki podkreślił, że pieniądze na inwestycje lokalne są odpowiedzią rządu i prezydenta Andrzeja Dudy na kryzys i receptą na jego zażegnanie. "Przez budowę nowych miejsc pracy, nowych dróg; to co jest potrzebne w Polsce powiatowej, w Polsce gminnej" - mówił Morawiecki.

"Dlatego tutaj do Łęcznej przywożę też i solidne środki - 10 mln zł" - oświadczył szef rządu. "Po to, żeby móc realizować różne projekty, czy związane z remontami: drogi, kanalizacja, szkoły, szpital. Różne rzeczy, które państwo uważacie, że trzeba dofinansować" – powiedział

"Poprzez to mamy możliwość realizacji inwestycji, które będą tworzyć miejsca pracy, umacniać miejsca pracy, poprawiać wynagrodzenia ludzi, którzy tutaj żyją i przede wszystkim wychodzić z kryzysu szybciej, tak jak to dzisiaj różne instytucje międzynarodowe stwierdzają, że Polska wyjdzie najszybciej z tego kryzysu i wrócimy do normalności” – zapewnił Morawiecki.

Zapowiedział, że rząd przygotuje w przyszłości kolejne fundusze dla wspierania lokalnych społeczności.