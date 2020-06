Podkreślił, że szczegóły poznamy w najbliższych dniach, bo są to wyniki sondażowe.

"Gratuluję również wszystkim moim konkurentem, w tym w szczególności gratuluję panu Rafałowi Trzaskowskiemu jego wyniku, który prowadzi go do II tury, do tego, że będziemy razem stawali w szranki" - powiedział prezydent.

"Mamy różne wizje z panem Rafałem Trzaskowskim, mamy różne wizje z jego partią, tak samo jak mieliśmy różne wizje w 2015 r." - dodał

Dziękował wszystkim swoim kontrkandydatom i dodawał, że uczestnictwo w debatach prezydenckich było okazaniem szacunku wyborcom oraz konkurentom w wyborach.

Wynik sprzed pięciu lat pobity o kilka długości, przy 10 kontrkandydatach. Jestem ogromnie wdzięczny, dziękuję za wsparcie" – powiedział prezydent, ubiegający się o reelekcję. "Dziękuję wszystkim moim rodakom za frekwencję, za gremialny udział w wyborach. Dziękuję, niezależnie od tego na którego z kontrkandydatów Państwo głosowaliście. Z całego serca, dziękuję ze poszliście na wyborcy bo to bardzo ważne, żebyśmy aktywnie decydowali o polskich sprawach" – podkreślił

Duda krytykował rządy PO-PSL z lat 2007-2015.

"O to są właśnie te wybory, a mianowicie o to właśnie będzie ta II tura wyborów - to będzie rzeczywiście tak lub tak. Dzisiaj pan Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący PO zapiera się tego, co robiła jego partia przez lata. Dzisiaj mówi, że chce bronić obniżonego przeze mnie wieku emerytalnego, a przeciwko temu obniżeniu głosował jako poseł" - mówił prezydent.

"O to właśnie są te wybory, czy Polska będzie z powrotem zwijana czy życie Polaków będzie z powrotem pogarszane, wbrew wszelkim zobowiązaniom wyborczym" - dodał.

Wymieniał również zrealizowane programy społeczne, w tym 500Plus, wprowadzenie 13 i 14. emerytury