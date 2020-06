Schetyna na antenie Radia Plus powiedział, że Rafał Trzaskowski przedstawi do końca tygodnia swój program wyborczy. Podał, że program ten opiera się bardzo mocno na programie Koalicji Obywatelskiej z ostatnich wyborów parlamentarnych.

Według Schetyny "rola prezydenta to polityka zagraniczna, to obrona, to bycie głową państwa, gwarantem konstytucji". "Dzisiaj Polacy oczekują od prezydenta, że będzie prezydentem ich wszystkich, że nie będzie zakładnikiem partii politycznej, że będzie prezydentem niezależnym, że nie będzie uzależniony od gabinetów prezesów czy przewodniczących swojej partii" - wskazał.

"Bardzo wyraźnie o tym mówi Trzaskowski i bardzo twardo to gwarantuje" - powiedział Schetyna. Dodał, że "Polacy w tej kwestii muszą mieć i będą mieli pewność, że wybierają niezależnego prezydenta, który daje gwarancję niezależności i tego, że jest strażnikiem konstytucji i prezydentem wszystkich Polaków".

Autor: Olga Łozińska