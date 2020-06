"Podjąłem tę decyzję z trudnością i w wyniku dogłębnej autorefleksji" - napisał Szalew do pracowników, cytowany w niedzielę przez dziennik "Haarec". Poinformował, że ustąpi z końcem roku, ale nie podał powodów swojej decyzji.

W trakcie rządów Szalewa Instytut Yad Vashem powiększył się o nowe muzeum, które przyciąga setki tysięcy odwiedzających rocznie, oraz uroczystą Salę Imion, gdzie znajduje się zbiór 4,8 mln imion ofiar Holokaustu, stanowiącą stały punkt wizyt zagranicznych dostojników w Izraelu.

Nadzorował także utworzenie międzynarodowej szkoły badań nad Holokaustem i instytutu badań nad Holokaustem.

Jak zauważa agencja AP, Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem to niemal święta instytucja w Izraelu, do której masowo przybywają uczniowie, żołnierze i wycieczki z miejsc pracy, a mimo to w trakcie kadencji Szalewa stała się również obiektem kontrowersji.

Instytut m.in. sprzeciwił się rządowemu planowi deportacji z Izraela dziesiątek tysięcy afrykańskich migrantów, zwracając uwagę, że jest to "wyzwanie, które wymaga empatii, współczucia i litości", na co wpływ powinny mieć "doświadczenia narodu żydowskiego na przestrzeni pokoleń".

Yad Vashem w 2018 roku ostro skrytykował także polsko-izraelski kompromis w sprawie nowelizacji polskiej ustawy o IPN, twierdząc, że wspólne oświadczenie premierów obu krajów zawierało "poważne błędy i przekłamania" dotyczące polskiego udziału w Holokauście - przypominają Associated Press i "Haarec".

W lutym br. Instytut przeprosił za zawierające „nieścisłości” i „stronnicze przedstawienie faktów" treści prezentowane na Światowym Forum Holokaustu, które odbyło się 23 stycznia w Jerozolimie, m.in. za mapę sugerującą, że niemiecka agresja w Europie rozpoczęła się w 1942 roku. Znalazły się też na niej błędnie naniesione kontury Polski.

Nagrania nie wspominały o zbrodniach ZSRR podczas II wojny światowej ani o jego odpowiedzialności za wybuch wojny. „Nie zawierały żadnego odniesienia do podziału Polski przez sowiecką Rosję i nazistowskie Niemcy w 1939 roku, ani okupacji Europy Zachodniej w 1940 roku” - napisał Yad Vashem.

W ostatnich miesiącach Yad Vashem stanął przed wyzwaniem w obliczu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, który drastycznie wpłynął na jego dochody i funkcjonowanie - podkreśla "Haarec". Ponad 100 pracowników zostało wysłanych na bezpłatne urlopy, obniżono płace kierownictwa i do minimum ograniczono regularną działalność. (PAP)

