Halicki: Niewpuszczenie reprezentantów komitetu Trzaskowskiego do komisji zagranicznych jest manipulacją

Komitet wyborczy Trzaskowskiego zgłosił ponad 50 kandydatów do komisji wyborczych w ponad 20 krajach na całym świecie. 27 z nich nie zostało jednak zatwierdzonychźródło: ShutterStock

Politycy PO zarzucają konsulom, że odrzucili połowę z ponad 50 kandydatów do komisji wyborczych za granicą, jakie zgłosił komitet Rafała Trzaskowskiego. Działacze PO uważają, że to motywowane politycznie działanie. Apelują do MSZ o równe traktowanie wszystkich sztabów.