Województwo łódzkie zyska na zmianach w koncepcji budowy Kolei Dużych Prędkości - poinformował w środę prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild. Ostatecznie wybrano tzw. wariant południowy przebiegu KDC. Zakłada on, że szybka kolej ominie Konstantynów Łódzki, małe miasto na zachód od stolicy województwa będące częścią aglomeracji.

"Łódź i jej aglomeracja, jeśli chodzi o ruch samochodowy, jest jednym z najbardziej zatłoczonych miejsc w Europie. Dlatego, na początku tego roku zaprezentowaliśmy przebiegi, które włączały Konstantynów Łódzki w system kolejowy. Były zgłaszane wątpliwości czy jest to rozwiązanie optymalne. Po protestach mieszkańców ustaliliśmy z marszałkiem Schreiberem, że od dziś pracujemy tylko nad wariantem południowym, według którego KDC omija Konstantynów" - ogłosił prezes CPK podczas konferencji prasowej w Łodzi.

"Województwo łódzkie zapewnia jednak dostęp do transportu publicznego dla mieszkańców Konstantynowa za pośrednictwem +wskrzeszanego+ tramwaju, który został zamknięty w 2019 roku. Reaktywacja linii tramwajowej do Lutomierska, przez Konstantynów, zostaje uznana za jedną z priorytetowych inwestycji, które mogą korzystać z funduszy przyznanych CPK" - wyjaśniał prezes Wild.

Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber mówił, że wypracowane rozwiązania komunikacyjne dla regionu są wynikiem pracy zespołów z ministerstwa infrastruktury, CPK i urzędu marszałkowskiego.

"Cieszę się z ostatecznego planu CPK co do przebiegu połączeń kolei dużych prędkości przez nasz region. Chociaż pełnomocnik rządu do spraw CPK, wiceminister infrastruktury Marcin Horała podczas sesji Sejmiku przedstawiał nam racje bytu wariantu zachodniego przebiegu KDC, podjęliśmy rozmowy. Udało nam się osiągnąć kompromis, czyli możliwość skomunikowania Łodzi i Konstantynowa poprzez tramwaj aglomeracyjny" - powiedział Schreiber.

Niegdyś przejazd tramwajem podmiejskim wokół Łodzi, jedną z najdłuższych tras tego typu w Europie, stanowił nawet atrakcję turystyczną. Przed reformą administracyjną, pod koniec lat dziewięćdziesiątych ub. wieku można było podmiejskim tramwajem przejechać przez trzy województwa: od Tuszyna w dawnym województwie piotrkowskim, przez Łódź - stolicę woj. miejskiego łódzkiego, aż do Lutomierska położonego przez ponad 20 lat w województwie sieradzkim.

Po 1989 roku utrzymanie podłódzkich linii tramwajowych przejęły samorządy. Niektóre z nich, jak Zgierz i Pabianice finansowały trasy dosyć długo, innych gmin jak Konstantynowa Ł. i Aleksandrowa Łódzkiego oraz Lutomierska nie było na to stać. Tramwaj do Konstantynowa Łódzkiego, który kursował do 2019 roku ma zostać, według planów CPK, uruchomiony jako linia aglomeracyjna.

Przygotowywana, w ramach projektu CPK, linia KDP Warszawa - CPK - Łódź - Wrocław/Poznań jest ze względu kształt określana jest jako "Y". Pociągi na tej trasie mają osiągać prędkość 250 km/h. Planowany czas przejazdu między Warszawą i Łodzią nie przekroczy 45 minut. Do Portu Lotniczego Solidarność warszawiacy dojadą w kwadrans, a łodzianie w niespełna pół godziny. Zakładany czas przejazdu z Warszawy do Wrocławia to 1 godz. 55 minut" - zapewniają przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Centralny Port Komunikacyjny jest jedną z najważniejszych inwestycji planowanych przez rząd Zjednoczonej Prawicy. CPK będzie węzłem przesiadkowym między Warszawą a Łodzią, który połączy transport lotniczy, kolejowy i drogowy. 37 km na zachód od Warszawy powstanie Port Lotniczy Solidarność, który na początku funkcjonowania obsłuży 45 mln pasażerów rocznie. Pierwsze połączenia lotnicze z CPK zostaną uruchomione pod koniec 2027 roku. Ogólny koszt CPK to ok. 25 mld zł - powiedział w środę PAP prezes Wild.

Spotkanie z prezesa CPK z dziennikarzami odbyło się na peronie nowego Dworca Fabrycznego. Trwa budowa tunelu pod Łodzią, który połączy Dw. Fabryczny z Dworcem Kaliskim, co zapewni lepsze połączenia kolejowe z całą Polską. (PAP)

Autor: Hubert Bekrycht