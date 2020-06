W poniedziałek prezydent odwiedził Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, które w ostatnich latach zostało rozbudowane i zmodernizowane. To jeden z największych ośrodków onkologicznych w Polsce, który prowadzi pełnoprofilowe, wysokospecjalistyczne leczenie onkologiczne pacjentów nie tylko z Lubelszczyzny, ale również z całego kraju.

Jak mówił Andrzej Duda, Centrum to nabiera "nowego, pełnego oblicza", które będzie "we wschodniej części naszego kraju, jako jedyna placówka o takim potencjale i takiej sile, rzeczywiście wspierać walkę i starania o to, by jak najmniej osób zapadało na nowotwory, zwłaszcza złośliwe, oraz żeby leczenie odbywało się w sposób jak najbardziej skuteczny i jak najbardziej komfortowy". "Poczynając od działań profilaktycznych, przede wszystkim badania profilaktyczne, a więc szybką wykrywalność, która stanowi kwestię fundamentalną oraz poprzez komfortową terapię, leczenie, rehabilitację i opiekę" - wyjaśnił. Podkreślił, że to wszystko ma kluczowe znaczenie w leczeniu chorób onkologicznych, które jest "wielkim wyzwaniem cywilizacyjnym".

Prezydent powołał się na statystyki wskazujące, że w ciągu 5 lat liczba zachorowań na nowotwory wzrośnie o 15 proc., a w ciągu 10 lat nawet o 28 proc. Mówił, że to zagrożenie związane jest m.in. z czynnikami cywilizacyjnymi, ze stresem i dietą. "To także naturalny element będący konsekwencją wydłużającego się czasu życia człowieka - im dłuższe życie, tym bardziej wzrasta prawdopodobieństwo zapadnięcia na chorobę onkologiczną" - zauważył.

Andrzej Duda wskazał, że odpowiedzią na tę sytuację jest program narodowej strategii, obejmujący zarówno profilaktykę, jak i diagnostykę i leczenie. Podkreślił, że do tego niezbędne są "wyprofilowane ośrodki, które będą te terapie realizowały". Ocenił, że takim ośrodkiem jest właśnie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

Prezydent dziękował i gratulował dyrektor Centrum prof. dr hab. n. med. Elżbiecie Starosławskiej i wszystkim, którzy przyczynili się do modernizacji tej placówki.

Andrzej Duda przypomniał, że "był czas, kiedy pani profesor została usunięta z pełnionej funkcji dyrektora Centrum właśnie m.in. ze względu na to, że w sposób niezwykle ofensywny i zdecydowany prowadziła działania, które miały na celu dokończenie tej inwestycji, jak najlepsze wyposażenie placówki, tego wszystkiego, co konieczne, by rzeczywiście w sposób sprawny i odpowiadający wyzwaniom współczesności prowadzić terapie onkologiczne".

Prezydent zaznaczył, że Narodowa Strategia Onkologiczna również przyczyni się do rozwoju onkologii na Ziemi Lubelskiej. Podkreślił, że ważne jest, aby we wszystkich częściach Polski "była w jednakowym stopniu dostępna nowoczesność – poczynając od nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej, jak drogi, linie kolejowe, szerokopasmowy internet itd., aż wreszcie po najnowsze metody leczenia, diagnostyki medycznej, tego wszystkiego, co jest potrzebne, by mówić, że żyjemy w nowoczesnym, dobrze rozwijającym się kraju".

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie jest jednostką prowadzoną przez samorząd województwa lubelskiego. Rozbudowa i modernizacja Centrum realizowana była w latach 2010-20 w kilku etapach. W czerwcu 2015 r. oddano do użytku pierwszy nowy budynek, a liczba łóżek wzrosła ze 195 do 285. Następnie powstały kolejne trzy budynki, a także zmodernizowano dwa już wcześniej istniejące. Dzięki rozbudowie Centrum ma obecnie łączną powierzchnię 56 tys. m kw., co pozwoliło m.in. powiększyć jego bazę łóżek do 507.

Obecnie trwają jeszcze prace związane z wyposażeniem Centrum w nowoczesną aparaturę. Łączny koszt budowy i modernizacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej szacowny jest na ok. 550 mln zł. Źródłem finansowania tej inwestycji jest budżet państwa i budżet województwa lubelskiego oraz środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PAP)