Dyskusja w tej sprawie odbyła się na cotygodniowym posiedzeniu Komisji. Kolegium komisarzy poruszyło też temat środków podjętych przez państwa członkowskie na granicach wewnętrznych UE w kontekście kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

"Kolegium odnotowało, że kilka państw członkowskich jest w trakcie znoszenia kontroli granicznych na granicach wewnętrznych. Uważamy, że ten proces powinien być zakończony w bieżącym miesiącu" - powiedział Borrell na konferencji prasowej.

Jak zaznaczył, znoszenie restrykcji dotyczących granic zewnętrznych nastąpi w fazie drugiej. W bieżącym tygodniu KE ma przyjąć swoją ocenę restrykcji dotyczących podróżowania oraz przedstawi podejście stopniowego i częściowego znoszenia tych restrykcji od 1 lipca - zapowiedział szef unijnej dyplomacji.

Z jego wypowiedzi wynika, że nie od razu granice mają być otwarte dla wszystkich krajów pozaunijnych. Bruksela chce, żeby otwieranie odbywało się w skoordynowany sposób w oparciu o określone kryteria.

Choć Komisja już wcześniej zapowiedziała, że chce, by pełne funkcjonowanie strefy Schengen było przywrócone nie później niż przed końcem czerwca, to decyzja w tej sprawie należy do poszczególnych państw członkowskich. Tak samo sprawa wygląda z granicami zewnętrznymi UE, choć w tym przypadku udało się skoordynować działania stolic unijnych.

Obecnie obowiązująca decyzja przewiduje, że do 15 czerwca granice zewnętrze UE są zamknięte dla podróży, które nie są niezbędne. Praktycznie wszystkie kraje Unijne chcą, by ograniczenie to zostało nieco przedłużone.