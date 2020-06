Dzieci być może nie zmagają się z takimi problemami, jak dorośli. Jednak nadal mają swoje potrzeby wyrażania uczuć, obaw i trosk. Często same nie mogą sobie z nimi poradzić, więc zwierzają się innym. A z kim najlepiej się podzielić problemem, jeśli nie z największym autorytetom dzieciństwa oraz osobami, które wiedzą wiele więcej od nas? Są to oczywiście rodzice. Większość dzieci mówi o swoich kłopotach rodzicom - nawet ci starsi, którzy już są nastolatkami. Być może dlatego rodzice i dorośli ogólnie, mogą być tym zmęczeni. Dzieci jednak oczekują odpowiedzi i wsparcia od dorosłych oraz, by ich wysłuchano. Potrzebują się czuć jak oni, więc używają swojego prawa głosu, by się wypowiedzieć na jakiś temat. Chcą przekazać dorosłym swoje doświadczenia, wrażenia oraz przeczucia. Dorosłym problemy dzieci czasami wydają się błahe i niepotrzebne. Jednak każde dziecko ma swoje zdanie oraz swoją wizję świata i potrafi wyznawać wartości, które wydają mu się właściwe. Oczywiście, nie zawsze zdanie dziecka jest słuszne. Jednak co by się stało, gdyby dorośli zaczęli brać pod uwagę zdanie najmłodszych? Co by się stało, gdyby dorośli posłuchali dzieci? Oraz, czy głos dzieci jest potrzebny w świecie dorosłych? Są to pytania trudne, ale nie bez odpowiedzi.

Dlaczego głos dzieci jest tak ważny? Najmłodsi potrafią wyrazić swoje zdanie w bardzo prosty sposób i jasno określić swoją opinię. Już od pierwszych chwil życia, dzieci głośno wyrażają swoje potrzeby. Dzieci jeszcze nie są zmącone codziennym życiem pełnym rachunków, podatków oraz pracy. Bez tzw. „papierkowej roboty” w swoim życiu, dzieci mają więcej przestrzeni na znajdowanie rozwiązań i wyrabianie własnej opinii. Dorośli, którzy cały czas są czymś zajęci, nie będą potrafili znajdować tylu rozwiązań oraz myśleć nieszablonowo. Życie codzienne pochłania ich całą motywację oraz wenę. Dlatego ludzie, którzy pracują w zawodach artystycznych, są bardziej twórczy i myślą niestandardowo. Można powiedzieć, że artyści są dorosłymi dziećmi. Nadal mają w sobie twórczą duszę dziecka. Oczywiście każda praca jest potrzebna światu oraz dzieciom, jednak dorośli często w pracy tracą dziecięcą wyobraźnię. Wielu dorosłych zastępuje ją empatią. Dzieci częściej eksperymentują z różnymi rzeczami. Same chcą zobaczyć co się stanie, dzięki czemu mogą znaleźć więcej inspiracji w działaniu niż dorośli. Z czasem boimy się coraz bardziej ryzykować i próbować. Dzieci są otwarte na nowe pomysły i same kreślą szlaki, szukając własnych reguł oraz poglądów. Najmłodsi są wielkimi nonkonformistami. Jeśli się coś im nie podoba, jasno to wyrażą. Nigdy nie będą podążać za tłumem. Nigdy nie będą się z czymś zgadzać, tylko dlatego, że większość tak uważa. Zawsze pokażą, kiedy im się coś nie spodoba i będą się trzymać swojej opinii. Dzieci zawsze były i będą najbardziej asertywnymi osobami na świecie. Wie o tym każdy rodzic, który spotykał się z ogromnym uporem dziecka.

Wszystkie dzieci cechuje duża wyobraźnia i przekonanie o własnych możliwościach. Sprawia ona, że dzieci patrzą na świat przez różowe okulary. Dzięki wyobraźni można zobaczyć świat w innych barwach. Zmartwienia przez to wydają się mniejsze. Wyobraźnia jednak, co najważniejsze, pobudza kreatywność, która pozwala na nieszablonowe myślenie. Bez niej nie dałoby się zmieniać świata ani rozwiązywać poważnych problemów. Z kreatywnością świat wydaje się piękniejszy i lepszy. Otwiera ona wiele więcej możliwości. Dzięki niej można robić rzeczy, które wydawały się niemożliwe. Kreatywność to cecha, dzięki której rozwiązywane były największe zagadki świata oraz wynajdywano największe wynalazki, zwiększające komfort naszego życia. To z kreatywnością rodzili się wszyscy najwięksi twórcy i wynalazcy. To cecha, która ma największą moc. Sam Albert Einstein powiedział, że jedyną rzeczą, która jest ponad nauką, to kreatywność. To cecha, którą przepełnione są dzieci. Ta oraz inne, wcześniej wymienione, zalety sprawiają, że zdanie, opinia oraz głos dzieci jest silny. Jest on bardzo ważny i potrafi wiele wnieść. Potrafi wskazać rozwiązanie. Jest to głos, który ma wpływ na cały świat. Głos, który nigdy nie ucichnie. Dlatego dorośli powinni tego głosu słuchać.

Zatem, jakie znaczenie ma głos dzieci i na co on wpływa? Opinia dzieci jest bardzo ważna w prostych sprawach, a także, jak się okazuje, w tych poważnych, a nawet globalnych. Dziecięcy głos jest bardzo istotny dla rodziców i całej rodziny. Dzieci, mogą ją wesprzeć i udzielić jej porad. Zawsze są skore do pomocy. Dzieci swoim głosem potrafią pokazać, jak bardzo kochają swoją rodzinę. Swoją kreatywnością mogą ją zadziwić, rozbawić lub czasem zdenerwować. Właśnie to pogłębia najbardziej więzy i relacje w rodzinie. Dzieci powinny być jej pełnoprawnym elementem. Rodzice zaś, powinni słuchać swoich pociech, gdyż tak właśnie mogą bardziej dotrzeć do dzieci. Taki młody człowiek będzie miał poczucie przynależności do rodziny i będzie darzyć zaufaniem jej członków. Z tak budowanym poczuciem wartości dziecko w przyszłości może osiągnąć wszystko o czym marzy. Nie słuchając swoich latorośli, można stracić bardzo wiele w relacjach z nimi oraz stracić wiele pięknych wspomnień. Dzieci wysłuchiwane, będą się czuć ważne, akceptowane oraz doceniane. To zwiększy ich motywację, kreatywność oraz zdolność do nieszablonowego myślenia, które są bardzo istotne w dorosłym życiu. Dodatkowo, to właśnie dzieci mogą pomóc dorosłym w zrozumieniu nowoczesnego świata. Młodzież może wyjaśnić swoim opiekunom, jak obsługiwać nowoczesne technologie. To co dla dorosłych jest nowe i obce, dla młodzieży jest chlebem powszednim. Jest to spowodowane tym, że dzieci lepiej przyswajają nowości i chłoną je jak gąbka. U dorosłych ten proces jest słabszy. Postęp technologiczny w ostatnich latach był ogromny i dla dorosłych było to zetknięcie z nowym światem. I tu właśnie dzieci mogą pomóc dorosłym w tej dziedzinie. Odkąd istnieje Internet oraz łatwość wyszukiwania odpowiednich informacji, to dzieci zaczęły zaskakiwać dorosłych wiedzą oraz umiejętnościami nabytymi w Internecie. Po raz pierwszy w historii świata, dzieci mają szansę zdobyć większą wiedzę niż dorośli. Jak widać, dzieci są bardzo ważne w życiu rodziny. Co by się stało gdyby wysłuchano ich w sprawach rzeczy poważnych, które mają znaczenie dla nas wszystkich? Czy cechy, które posiadają są odpowiednie, by rozwiązać tak poważne trudności? Zacznijmy od tego, że dzieci patrzą, w pewnym sensie na świat i jego zmartwienia inaczej i z innego punktu widzenia. Nie wyolbrzymiają żadnego problemu i próbują do niego podejść z myślą, że na pewno istnieje jakieś rozwiązanie. Te wybitne umiejętności powodują, że dzieci, gdyby im tylko pozwolono, mogłyby się zmierzyć z poważnymi przeszkodami o wadze globalnej. Dzieci charakteryzuje skłonność do bardzo szybkiego wymyślania sposobów rozwikłania trudnych kwestii. Propozycje te z pewnością byłyby kreatywne oraz każda by była inna. Zdanie dzieci może stanowić bardzo ważny element w dyskusji na temat zagadnień współczesnego świata. Dzieci na pewno powinny być wysłuchane w sprawach, które dotyczą ich przyszłości i ich dorosłego życia. Świat boryka się z wieloma tematami, których rozwiązania będą miały swoje skutki w przyszłości. Teraz to dorośli o nich decydują, równocześnie decydując o przyszłości dzisiejszych dzieci. Dzieci mają prawo się sprzeciwić jeśli, coś grozi ich przyszłemu życiu. Często są to problemy, które potrzebują świeżej wizji i zasugerowania nowych rozwiązań. Tę wizję mogą nakreślić właśnie dzieci i tym samym zapewnić sobie lepsze jutro. Warto pamiętać, że dzieci mają takie same prawa jak dorośli. Potwierdzają to słowa Janusza Korczaka ,,Nie ma dzieci, są ludzie”. Pomimo upływu czasu jest to wciąż aktualna sentencja.

W naszej historii można znaleźć postacie, które jako dzieci były świadome swojego prawa sprzeciwu i używały go w walce o swoje racje. Nie ma teraz pewnie osoby, która by nie słyszała o siedemnastoletniej szwedzkiej dziewczynce Grecie Thunberg. Nie spodobało jej się to, że świat ignoruje skutki efektu cieplarnianego oraz pogłębiające się problemy z zanieczyszczeniem planety. Zorganizowała ona słynny Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, który zrzeszał miliony dzieci na całym świecie. Uczestnicy strajku, stanęli naprzeciw całemu światu. Wszyscy z nich, wraz z Gretą na czele, byli świadomi, że mają prawo do wyrażenia swoich racji i obaw, jak będzie wyglądała nasza planeta w przyszłości. Przekaz strajku był tak silny, że Greta stała się osobą rozpoznawalną na całym świecie i nawet pojawiła się na ostatnim COP w 2019 w Madrycie, czyli na największej konferencji dotyczącej klimatu, organizowanej co rok przez ONZ. Mimo, że postać ta wzbudza wiele kontrowersji oraz nie każdy się z nią zgadza, jest ona niezaprzeczalnie dowodem na to, że dzieci mają ogromny wpływ na świat i jego przyszłość.

Podobnym przykładem jest Malala Yousafzai, która jest najmłodszą laureatką Pokojowej Nagrody Nobla. Zdobyła ją w wieku siedemnastu lat. Urodziła się w Pakistanie. Kiedy była dzieckiem, w Pakistanie panował kompletny głód i bieda, a państwem rządzili okrutni talibowie, którzy byli skrajnymi wyznawcami Islamu. Przez to Malala dorastała w państwie, które było kompletnie pozbawione jakichkolwiek swobód oraz praw człowieka. Największymi ofiarami tego systemu, były kobiety. Nie mogły one na przykład: wychodzić poza dom bez męża lub innego męskiego członka rodziny, zakazane było im było swobodne wypowiadanie się (dotyczyło to też mężczyzn, którzy nie byli talibami), czy też kobiety musiały być cały czas zasłonięte burkami. Dla Malali najbardziej dotkliwy był zakaz nauki kobiet. Malala nie miała prawa się rozwijać, tak jak inne kobiety na świecie. Poziom edukacji w Pakistanie był wówczas bardzo niski, a ona nie miała nawet prawa dostać jej namiastki. Oczywiście rozpowiadanie o trudnej sytuacji państwa także było zakazane. Złamanie jakiegokolwiek prawa, było bardzo surowo karane. Prawa człowieka, a szczególnie prawa kobiet były fikcją. Malala jednak odważyła się sprzeciwić. Zaczęła prowadzić blog, w którym opisywała straszną sytuację w Pakistanie. Było to nielegalne i wiedziała, że ryzykowała życie swoje i swoich bliskich, by walczyć o swoje racje. Znała jednak swoje prawa. Jej celem było opowiedzieć o tym na całym świecie. Dzięki jej odwadze, świat usłyszał o łamaniu praw człowieka w Pakistanie. Wszystkie oczy skierowały się na to państwo dzięki jednej małej odważnej dziewczynce. Malala pobierała także tajne nauki. Nauczyła się angielskiego oraz innych przedmiotów i wyjechała z Pakistanu, rozpowszechniając tajemnice tego państwa. Była także zmuszona, by zostać za granicą, gdyż talibowie uznali ją za największego wroga i osobę, która skończy ich władzę w Pakistanie. Malala zaczęła występować na coraz ważniejszych konferencjach, mówiąc o wadze praw człowieka i o tym jak ich przestrzeganie jest ważne dla całego społeczeństwa. Nie walczyła tylko o prawa człowieka w Pakistanie. Walczyła i po dziś dzień walczy o prawa człowieka na całym świecie. W 2014, została najmłodszym laureatem Nagrody Nobla. Za swój upór oraz chęć życia w normalnych warunkach, znalazła się na liście laureatów najważniejszej nagrody na świecie. Jest to największy dowód na to, że dzieci mają ogromny wpływ na świat dorosłych i, że każde z nich zasługuje na prawidłowy rozwój i życie.

Podsumowując, każde dziecko ma prawo być wysłuchane i zrozumiane. Dzięki temu życie każdego z nas może się stać lepsze. Nie tylko z punktu widzenia jednostki, ale też globalnie. Pamiętajmy, że to w dzieciach leży przyszłość świata i, że wysłuchane przez dorosłych teraz, poprowadzą ten świat jutro. Ten świat może być tylko lepszy, jeśli wysłuchamy głosu najmłodszych. Jest to potrzebny głos dzieci.

Hubert Karpiesiuk, 14 lat