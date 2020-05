Chiński parlament zatwierdził w czwartek decyzję, zgodnie z którą prawo o bezpieczeństwie narodowym ma zostać opracowane w Pekinie i nadane Hongkongowi z pominięciem lokalnych organów ustawodawczych. Zdaniem hongkońskiej opozycji i wielu zachodnich przywódców będzie to najpoważniejsza ingerencja komunistycznych władz w sprawy Hongkongu od czasu powrotu tej byłej brytyjskiej kolonii pod zwierzchnictwo Chin w 1997 r.

"Przywódcy stwierdzili, że plan Chin dotyczący nałożenia na Hongkong przepisów w zakresie bezpieczeństwa narodowego jest sprzeczny z ich zobowiązaniami wynikającymi ze wspólnej deklaracji chińsko-brytyjskiej i podważy autonomię Hongkongu oraz zasadę +jeden kraj, dwa systemy+" - poinformowano w oświadczeniu wydanym przez Downing Street po rozmowie telefonicznej obu przywódców.

Wielka Brytania i Stany Zjednoczone już wcześniej krytykowały te plany Chin, podobnie jak Australia, Kanada i Unia Europejska. Zgodnie z podpisaną w 1984 r. brytyjsko-chińską deklaracją, Chiny zobowiązały się, że przez 50 lat po przejęciu zwierzchnictwa nad Hongkongiem zachowają daleko idącą autonomię tego terytorium.

Jak poinformowano w komunikacie brytyjskiego rządu, Johnson i Trump omówili również znaczenie osobistego spotkania przywódców krajów G7, jeśli będzie to możliwe, które według pierwotnych planów miało się odbyć latem w Stanach Zjednoczonych.

Ponadto rozmawiali na temat reakcji na pandemię koronawirusa i podejmowanych na świecie działań na rzecz stworzenia szczepionki, a także o bezpieczeństwie telekomunikacyjnym. Komunikat nie zawiera żadnych szczegółów co do tej ostatniej kwestii, ale Wielka Brytania i Stany Zjednoczone miały do tej pory wyraźnie odmienne stanowiska w sprawie udziału chińskiej firmy telekomunikacyjnej Huawei w budowie brytyjskiej sieci 5G.