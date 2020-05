Warszawa: 32 przypadki zakażenia koronawirusem w ośrodku dla cudzoziemców

Wśród mieszkańców ośrodka dla cudzoziemców na warszawskim Targówku potwierdzono 32 przypadki zakażenia koronawirusem. Osoby zakażone to obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej; są pod opieką lekarską. Placówka została poddana kwarantannie - poinformował we wtorek PAP Urząd do spraw Cudzoziemców.