Prezydent w opublikowanym nagraniu w serwisie YouTube złożył życzenia wszystkim mamom w dniu ich święta. Podkreślał także, jak dużą rolę odegrała w jego życiu mama.

"Mimo tego, że to tata teoretycznie poświęcał mi więcej czasu, mama była zawsze taką moją ostoją. W trudnych chwilach wiedziałem zawsze, że będę miał w mojej mamie oparcie i zawsze to oparcie w mojej mamie było. Moja mama jest też osobą niezwykle wierzącą, ona ma sama w sobie takie ogromne oparcie duchowe w wierze, przez to pewnie jest tak bardzo mocna" – powiedział prezydent.

Podkreślił, że pomimo trudnych chwil zawsze potrafiła być opoką. "Moja mama jest osobą maleńką ciałem, ale wielką duchem" – dodał.

Prezydent przyznał, że zawsze mógł liczyć na mądrość swojej mamy, co – jak mówił – najbardziej docenił, kiedy był dorosłym człowiekiem. "Mam nadzieję, że mama wie, że syn zawsze o niej pamięta, bo rzeczywiście jest wielką osobą w moim życiu i odegrała w nim ogromną rolę" – powiedział.

Prezydent wspomniał także o swojej żonie Agacie Kornhauser-Dudzie. Jak mówił, w wypełnianiu funkcji pierwszej damy, kontakt z dziećmi i pomaganie im był dla niej najważniejszy. "Zrozumiałem, jak wspaniałą jest osobą, ile z siebie potrafi dać, także i innym, nie tylko mnie, nie tylko Kindze, bo dla nas była zawsze" – zaznaczył.

"Miałem szczęście, bo mama mojej żony jest też osobą, z którą czuję się bardzo związany i która zawsze była dla mnie bardzo życzliwa i oddana mi sercem. Jesteśmy szczęśliwa rodziną, ale kobiety w tej rodzinie stanowią jej bardzo mocny punkt" – podkreślił.

Prezydent złożył wszystkim mamom najlepsze życzenia. "Wszystkim mamom życzę tego co najwspanialsze, jak najmniej trosk, radości z życia oraz zadowolenia z pociech. Drogie mamy, wszystkiego najlepszego" – powiedział Andrzej Duda.

W zamieszczonym nagraniu pokazane są też zdjęcia rodzinne prezydenta, m.in. z dzieciństwa i młodości.

Dzień Matki jest świętem obchodzonym jako wyraz szacunku dla matek. Data obchodów święta jest różna w zależności od kraju. W Polsce święto obchodzone jest 26 maja.(PAP)