Prezydent podczas czwartkowej sesji Q&A na Facebooku odpowiadał na sugestię, że "według unijnych danych" inflacja w Polsce w tym roku będzie należała do najwyższych w Europie i naszemu krajowi "grozi drożyzna". "Co pan zrobi, aby do tej drożyzny nie doszło?" - brzmiało pytanie.

Duda odpowiedział, że nie ma "takich danych unijnych - cokolwiek by to znaczyło w tym przypadku i o jakie dane unijne chodzi, jakich instytucji europejskich - że inflacja w Polsce będzie w tym roku należała do najwyższych w Europie".

"Moi eksperci mówią, że oczywiście inflacja w Polsce jest dosyć wysoka, natomiast wcale nie jest najwyższa w Europie. To po pierwsze" - podkreślił prezydent.

Jak dodał "po drugie - wszystkie dane, także z Banku Światowego i takich agencji jak Bloomberg pokazują, że nasza gospodarka jest w dobrym stanie". "Dlatego proszę tutaj o zachowanie spokoju i także umiaru, bo różne są informacje i część z tych informacji, które są gdzieś rozsiewane, to są po prostu informacje fałszywe, tzw. fake newsy, więc bardzo prosiłbym, żeby podejść spokojnie i starać się sprawdzić te różne dane, które przychodzą" - powiedział.

"Była też na początku panika, że zabraknie żywności. Już pierwsze dni zaraz pokazały, że żadnej żywności w Polsce nie brakuje i polscy rolnicy zapewniają absolutnie bezpieczeństwo żywnościowe. Puste półki w sklepach i supermarketach zostały zaraz zapełnione i problem braku dostaw żywności błyskawicznie zniknął, więc to też jest tak, że niektórzy sieją panikę. Ja proszę o spokój" - mówił prezydent.

Jak zapewnił staramy się dbać, aby "gospodarka jak najszybciej mogła wrócić na normalne tory funkcjonowania, polskie rodziny mogły żyć na jak najlepszym poziomie i aby miejsca pracy nie zniknęły, nie obniżyły się płace".

"Dlatego współdziałamy ze sobą, aby było jak najlepiej i mam nadzieję, że tak też będzie na przyszłość. Nie będzie bałaganu, kłótni, sporów politycznych, awantur wokół sprawy wspierania polskiej gospodarki, tylko dzięki dobrej współpracy między prezydentem, rządem (...) i dobremu współdziałaniu z przedsiębiorcami uda nam się ten kryzys pokonać" - podkreślił Duda.