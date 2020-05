Trudeau podkreślił podczas swojego codziennego briefingu, że dla ochrony osób mieszkających po obu stronach granicy pozostanie ona zamknięta. Dodał, że kwestie bezpieczeństwa Kanadyjczyków były też podnoszone podczas jego wczorajszych rozmów z premierami prowincji. Już wcześniej premierzy Kolumbii Brytyjskiej i Ontario oświadczyli, że są przeciwni przywracaniu swobodnego ruchu przez granicę.

Pytany o to, kiedy Kanada otworzy granice, Trudeau powiedział, że sytuacja zmienia się bardzo szybko, a decyzje są obecnie podejmowane w perspektywie tygodnia i za 30 dni będą kolejne decyzje. Dodał też, że trwają rozmowy z prowincjami w sprawie testów oraz określenia zasad monitorowania kontaktów osób, z którymi mogli zetknąć się chorzy. „To kluczowe dla przyszłości” - podkreślił.

Granicę Kanady z USA zamknięto na 30 dni dla „nie niezbędnego” ruchu w marcu, 18 kwietnia Kanada i USA uzgodniły przedłużenie porozumienia do 21 maja, z dalszymi gwarancjami przepływu niezbędnych dóbr i usług.

Według analizy zamieszczonej na stronie francuskojęzycznego nadawcy Radio-Canada, pierwszych około 100 przypadków koronawirusa zidentyfikowano w Kanadzie u podróżnych, którzy powrócili do kraju między 25 stycznia a 12 marca. 25 stycznia w Toronto zdiagnozowano pierwszy przypadek COVID-19. W sumie kilkunastu pierwszych chorych przyleciało do Kanady z Chin, następnie z Iranu, były to osoby powracające do Ontario, Quebecu i Kolumbii Brytyjskiej. Na początku marca kolejne osoby już zakażone przyleciały do Kanady z Egiptu. Następni chorzy przylecieli z USA i krajów europejskich.

Według danych Health Canada, federalnego resortu zdrowia, we wtorek przed południem zarejestrowano w Kanadzie 78499 zachorowań, z czego większość w Quebecu (43627) i Ontario (23384). Liczba osób zmarłych na COVID-19 to 5857.