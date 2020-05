Poczta Polska przywróciła wysyłanie przesyłek do Chin

Poczta Polska po trzymiesięcznej przerwie związanej z COVID-19 przywróciła możliwość wysyłania przesyłek do Państwa Środka - poinformowała we wtorek spółka. Przesyłki można już wysyłać do 46 krajów - dodano.