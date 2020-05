W głosowaniu nad natychmiastowym przejściem do drugiego czytania, o co wnioskował w debacie klub PiS, 236 posłów było za, przeciw było 221 osób, a wstrzymały się dwie osoby.

Wcześniej posłowie głosowali nad wnioskiem KO o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. "Za" głosowało 137 posłów, przeciw było 245, a wstrzymało się 75.

W związku z wniesioną przez PiS autopoprawką do ustawy i wnioskiem posła Koalicji Obywatelskiej Sławomira Nitrasa o przerwę, aby posłowie mogli się z nią zapoznać, marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła przerwę we wtorkowych obradach do godz. 15.30.

Projekt PiS zakłada, że w wyborach prezydenckich 2020 r. głosowanie będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego. Uchyla się w nim ustawę mówiącą, że w tegorocznych wyborach głosowanie ma być wyłącznie korespondencyjne.

Zgodnie z projektem klubu PiS kandydaci zarejestrowani przez PKW w wyborach prezydenckich zarządzonych na 10 maja, po ponownym zgłoszeniu zostaną uznani za zarejestrowanych kandydatów w wyborach w kolejnym terminie, a PKW określi wzór karty do głosowania oraz wzór i rozmiar koperty na pakiet wyborczy w głosowaniu korespondencyjnym. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski