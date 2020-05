"Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przepustowość łącznika między Słowacją a Węgrami wzrosła trzykrotnie" - powiedział Szijjarto. Przez istniejące połączenie rocznie można przesyłać 4,5 mld m sześc. gazu ze Słowacji na Węgry i 1,8 mld m sześc. surowca w przeciwnym kierunku.

Budapeszt uważa, że po zawarciu nowych porozumień z rosyjskim Gazpromem otrzyma dodatkowe dostawy gazu. Sulik uznał porozumienie za istotne ze względu na potrzebę dywersyfikacji dostaw gazu

Strony słowacka i węgierska zgodziły się także co do konieczność rozbudowania infrastruktury drogowej, w tym wybudowania nowych mostów oraz szybkiego połączenia drogowego z Koszyc do Miszkolca. Zwrócono również uwagę na znaczenie łączących Słowację z Węgrami linii energetycznych.

Piotr Górecki (PAP)