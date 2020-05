Na przełomie marca i kwietnia br. ówczesny minister nauki Jarosław Gowin wystąpił do Ministerstwa Finansów o przekazanie obligacji Skarbu Państwa czterem instytucjom. MF wyraziło w czwartek zgodę na przekazanie tych środków.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa resortu nauki Katarzyna Zawada, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dostanie obligacje warte 50 mln zł. Można je uznać za nagrodę pocieszenia w konkursie na uczelnie badawcze (IDUB), rozstrzygniętym w październiku ub.r. W ramach tego konkursu 10 najlepszych polskich uczelni będzie w latach 2020-2026 otrzymywać subwencję zwiększoną o 10 proc. Ma to pomóc w poprawie jakości prowadzonych tam badań naukowych i dydaktyki oraz zwiększyć szanse w konkurencji międzynarodowej. UMB zajął w tym konkursie 11. miejsce, minimalnie przegrywając z uczelnią na miejscu 10. Zespół oceniający konkurs IDUB zaapelował jednak o docenienie również wysiłku UMB. MNiSW przychyliło się do tej sugestii i uznało, że warto skierować do uczelni środki, które przynajmniej w części pozwolą jej rozwinąć swój potencjał. Resort nauki zwraca przy tym uwagę np. na prowadzone na uczelni prace w ramach Centrum Sztucznej Inteligencji.

Obligacje warte 100 mln zł otrzyma też AGH, laureat konkursu na uczelnie badawcze. Krakowska akademia dzięki dodatkowym środkom zrealizuje program wieloletni. Na uczelni planowane są m.in. inwestycje w obszarze infrastruktury badawczej i badawczo-dydaktycznej.

Centrum Łukasiewicz otrzyma za to obligacje warte 140 mln zł. To środki, które zdecydowano się przekazać centrum po analizie potrzeb finansowych centrum oraz instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Dzięki środkom tym ma nastąpić rozwój kompetencji badawczych, poprawa efektywności działań B+R oraz budowa unikatowej infrastruktury badawczej.

Środki w obligacjach otrzyma też na swoje działanie Narodowe Centrum Nauki.

Nie jest to pierwsza emisja obligacji na szkolnictwo wyższe. W 2019 r. pomiędzy uczelnie i międzynarodowy instytut badawczy rozdysponowano obligacje Skarbu Państwa o wartości 3 mld zł, a w 2020 r. – prawie 500 mln zł dla 10 uczelni wyłonionych w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. (PAP)

Autorka: Ludwika Tomala