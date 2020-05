Bez poprawek senackiej komisji do ustawy implementującej dyrektywę gazową

Senacka komisja gospodarki zdecydowała we wtorek w głosowaniu nie wnosić poprawek do ustawy wprowadzającej do polskiego prawa dotyczące Nord Stream 2 rozwiązania zmienionej dyrektywy gazowej oraz zmieniającej ustawę o wsparciu dla kogeneracji.