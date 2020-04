Prof. Simon: Nie wiemy, jak epidemia potoczy się w Polsce

Prof. Krzysztof Simonźródło: PAP

autor zdjęcia: Maciej Kulczyński

Nie wiemy, jak epidemia potoczy się w Polsce. Udało się spłaszczyć jej przebieg, ale wciąż pojawia się 300-500 przypadków dziennie w kraju, i to zważywszy na to, że wykonujemy stosunkowo mało testów – powiedział ordynator oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu prof. Krzysztof Simon.